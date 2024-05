Ballermann-Star Julian Sommer: Diese 3 Dinge darfst du dir auf Mallorca nicht entgehen lassen

Julian Sommer gehört zum Ballermann auf Mallorca, wie der Strand zum Meer. Jeden Sonntagabend ist der Musiker auf der Bühne im Bierkönig zu sehen. Die Tage vor und nach seinem Auftritt verbringt der Künstler dann auch gerne mal noch etwas auf der Insel.

Dabei steht für den „Ruf den Doc“-Interpreten fest: Mallorca hat mehr zu bieten als nur die Playa de Palma. Im Interview mit unserer Redaktion verriet Julian Sommer seine Top 3 der Unternehmungen.

Auch interessant: Mallorca: Schüsse am Ballermann – Augenzeuge beschreibt irre Szenen

Julian Sommer überzeugt: Mallorca kann mehr als nur Ballermann

„Es gibt hier sehr viel, was man sich nicht entgehen lassen sollte“, stellte der Bierkönig-Star bereits gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Wenn es nach ihm geht, steppt der Bär also nicht nur auf der Schinkenstraße. „Wir sind letztens mit einem kleinen Boot rausgefahren, da ist ein Party-Boot an uns vorbei, das war auch randvoll – die Leute hatten Spaß“, erzählte Julian Sommer.

Generell findet die Ballermann-Bekanntheit, dass sich ein Ausflug auf der Insel immer lohne. „Es ist auch einfach so eine Sache, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, sieht man vom Wasser nochmal viel mehr Sachen als von Land“, schwärmte der 26-Jährige. Wer die Gelegenheit hat, sollte also definitiv nicht lange überlegen.

Julian Sommer erkundete die Insel auf eigene Faust

„Oder auch mal in einer Bucht einen schönen Tag genießen“, schlug Julian Sommer als weiteren Tipp vor. Und atemberaubende Buchten mit glasklarem Wasser hat Mallorca so einige zu bieten – ein paar von ihnen sind sogar schon in wenigen Minuten mit einem Auto oder dem Bus von El Arenal aus zu erreichen.

Doch das war noch nicht alles. „Oder auch die Insel mit einem Motorroller mal entlangfahren“, lautete Julian Sommers dritter und letzter Ratschlag. Immerhin gebe es mit dem Zweirad viele schöne Ecken und Orte zu entdecken: „Gerade auch Richtung Osten in das Gebirge.“

Julian Sommer: Von der Eifel direkt an die Playa

Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass sich Julian Sommer total in die Insel verguckt hat. „Ich würde gerne fest hier wohnen. Das würde mich freuen, wenn ich hier irgendwann sesshaft werde, mit einem Haus. Eben so, dass man auch sagen kann, man hat ein richtiges Zuhause hier und nicht nur einen Ort zum Arbeiten“, plauderte der Sänger aus.

Mehr News:

Bisher ist der „Oben ohne“-Interpret noch immer in Deutschland gemeldet und hat dort auch seinen festen Wohnsitz. „Aber wer weiß, was die nächsten Jahre noch so passiert“, verriet er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wir dürfen also gespannt sein!