Ballermann-Star Julian Sommer bestätigt Trennung: „Bin alleinstehend“

Julian Sommer ist DER Frauenschwarm am Ballermann, bringt mit seinen Auftritten im „Bierkönig“ die feiernde Masse regelmäßig zum Toben – und startet als Single in die anstehende Mallorca-Saison! Der 27-Jährige hat sich von seiner Freundin Alisa Widmann getrennt.

DER WESTEN traf Julian Sommer im Rahmen des Album-Release von Mickie Krause im Schlager Café in Düsseldorf (NRW). Dort hatte der Ballermann-Star einen gemeinsamen Auftritt mit Krause. Die beiden performten ihren Ohrwurm „Handwerker“.

Ballermann: Sommer ist aktuell Single

Bei solchen Auftritten normalerweise an seiner Seite: Model und Event-Managerin Alisa Widmann. Die beiden waren seit 2023 ein Paar. Widmann filmte die „Bierkönig“-Performances ihres Liebsten mit, unterstützte Sommer bei seinen Auftritten. Aktuell muss der Musiker ohne weiblichen Beistand am Bühnenrand auskommen.

Auf seinem Instagram-Account sind alle Pärchenbilder gelöscht. Und auch bei Widmann findet man keine gemeinsamen Fotos mehr mit Sommer. Folgen tun sich die beiden aber noch weiterhin auf Instagram. „Ich bin alleinstehenden aktuell“, betonte der Musiker auf die Frage, ob er denn jetzt Single oder vergeben sei.

Mickie Krause und Julian Sommer beim Auftritt in Düsseldorf. Foto: DER WESTEN / Nina Peters

Sommer über Krause: „Es hat sehr viel Spaß gemacht“

Julian Sommer hat sich mit Hits wie „Oben ohne“ oder „Dicht im Flieger“ auf Mallorca einen Namen gemacht. Sein Duett „Handwerker“ mit Krause war einer der erfolgreichsten Hits im vergangenen Jahr am Ballermann. „Es war eine super-lustige und professionelle Zusammenarbeit mit Micke Krause. Jetzt ist der Song nochmal auf dem Album bei ihm drauf“, erklärt Sommer. „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.“

Sommers neue Single „Eine Nacht in Arenal“, welche er gemeinsam mit „Bierkönig“-Interpretin Frenzy produziert hat, kommt am 21. März raus. „Das ist so der Startschuss in die neue Saison für uns.“ Danach wolle Sommer „mindestens“ noch eine Solo-Nummer und ein Duett produzieren. „Ich freu mich drauf und ich glaube, es wird eine sehr gute Saison.“