„Die Bachelors“: Nach Ausstrahlung – Jetzt steht es endgültig fest

Die einst so beliebte RTL-Datingshow „Die Bachelors“ findet sich in einer echten Quotenmisere wieder. Der Abwärtstrend, der schon in den letzten Wochen zu beobachten war, hat sich nun alarmierend fortgesetzt…

„Die Bachelors“- Quoten stürzen in die Tiefe

Das Konzept der Datingshow verspricht normalerweise hohe Einschaltquoten. Liegt es vielleicht doch an der Einführung von zwei Bachelors? Kommen zwei Bachelors nicht gut an? Diese Zahlen sprechen Bände: Mit einem Marktanteil von nur noch 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamtzuschauerzahl von gerade einmal 1,06 Millionen erlebte das Format einen neuen Tiefpunkt seiner Zuschauerzahlen. Eine Entwicklung, die für RTL nicht nur enttäuschend, sondern auch besorgniserregend sein dürfte.

Der starke Einbruch könnte teilweise durch das zeitgleich im ZDF ausgestrahlte Fußballspiel erklärt werden, das mit fast 20 Prozent Marktanteil bei dem jungen Publikum punktete. Die Fußball-Übertragung hat offensichtlich viele potenzielle Zuschauerinnen und Zuschauer von „Die Bachelors“ abgezogen.

Mehr News:

Es war jedoch nicht alles schlecht für RTL an dem Abend. Das Nachrichtenformat „RTL Direkt“ erlebte zwar einen Rückgang auf 6,5 Prozent, doch das Anschlussprogramm „Stern TV“ konnte sich wieder erholen und erreichte einen Marktanteil von 11,7 Prozent mit insgesamt 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.