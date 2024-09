„Bachelorette“-Gewinner hat große Pläne – „Irgendwie verrückt“

Im digitalen Zeitalter ist es nichts Ungewöhnliches mehr, sich online auf Datingplattformen zu verlieben. Wenn es auch dort nicht funkt, bietet die Fernsehlandschaft ausreichend Formate, um nach dem richtigen Menschen fürs Leben zu suchen. Auch Keno Rüst wagte den Schritt und suchte 2019 bei „Die Bachelorette“ nach der großen Liebe – und das mit Erfolg. Im Finale sicherte er sich die letzte Rose von Gerda Lewis.

Doch nur wenige Wochen nach der Show war schon wieder alles aus und vorbei. Inzwischen hat Rüst in Freundin Lara seine Traumpartnerin gefunden. Jetzt besiegelt das Paar sogar sein Glück!

„Bachelorette“-Sieger lässt die Bombe platzen

Mit seiner Lara geht Influencer Keno Rüst seit Ende 2021 gemeinsam durchs Leben. Die Beziehung machte er damals erst nach einigen Monaten publik und bestätigte dann in einem Interview mit „Promiflash“ offiziell: „Ich bin wieder in festen Händen, ja. Das ist schon fast ein halbes Jahr her, aber man möchte ja auch erst mal schauen, ob es wirklich funktioniert.“

Dass das Paar nach wie vor auf Wolke 7 schwebt, machen sie ihren Fans jetzt auf Instagram deutlich. Am Sonntagnachmittag (15. September) ließen sie die Bombe platzen: Keno Rüst und Lara sind verlobt! Auf den Schnappschüssen wirken die Turteltauben verliebter denn je!

„Bachelorette“-Sieger zeigt sein Glück

Stolz hält Lara auf den Fotos ihren Verlobungsring in die Kamera. Dazu schreibt das Paar eine süße Liebeserklärung: „Durch das letzte Jahr ist uns nochmal bewusst geworden, wie sehr wir einander brauchen. Wir sind ein unglaubliches Team, was auch in schlechten Momenten zusammenhält und sich stärkt.“

Warum sie ihre Follower nicht vorher informiert haben? Ganz einfach: „Nachdem wir das jetzt einige Zeit erst einmal für uns gefeiert haben, wollten wir euch das nicht vorenthalten und freuen uns sehr, dass wir es jetzt mit euch feiern können.“

Der ehemalige „Bachelorette“-Sieger machte seiner Liebsten den Antrag übrigens im tropischen Paradies. „Wir waren auf Bali und ich habe Lara dort den Antrag gemacht, ganz alleine, ohne viel Trubel und genau so war es perfekt“, erzählt Keno auf Instagram.