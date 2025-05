Ex-„Bachelorette“ Jennifer Saro: Zwei Jahre nach Finale macht sie es publik

Zwei Jahre ist es nun her, dass Influencerin Jennifer Saro als „Bachelorette“ im TV die große Liebe suchte – und das zunächst mit Erfolg. Sie verliebte sich in Fynn Lukas Kunz, einen der Kandidaten der RTL-Datingshow, mit dem sie anschließend mehrere Monate zusammen war.

Doch das Glück der beiden zerbrach schließlich. Sie trennten sich und fanden jeweils eine neue Liebe. Böses Blut fließt zwischen ihnen dennoch keines, wie Jennifer im Interview mit dieser Redaktion klarstellt. Doch wie genau sieht ihr Verhältnis heute aus? Und würde Jennifer sich rückblickend nochmal für Fynn entscheiden?

Ex-„Bachelorette“ Jennifer Saro: Sie würde sich wieder für Fynn Kunz entscheiden

Umgeben von türkisfarbenem Meer, weißen Sandstränden und Palmen, so weit das Auge reicht, buhlten in der 10. Staffel von der „Bachelorette“ 2023 18 Männer um das Herz von Jennifer Saro. Nach und nach verteilte sie ihre Rosen, bis sie im Finale schließlich vor der Wahl stand: Fynn oder Adrian. Am Ende entschied sie sich für Fynn.

Eine Entscheidung, die sie trotz Trennung wenige Monate später auch heute nicht bereut. Zu diesem Zeitpunkt würde sie sich wieder für ihn entscheiden, erklärt sie im Interview. „Die Gefühle waren echt, ich habe mich verliebt.“ Gescheitert sei ihre Beziehung einzig und allein an dem Umstand, dass sie sich in einem Setting kennengelernt hätten, das nicht dem realen Leben entspricht. „Ich bin ein Workaholic, ich brauche Struktur, ich brauche viel Arbeit. Wenn jemand nicht so ist, dann ist das schwer für mich“, konkretisiert sie.

Sie trafen sich bei den Reality Awards

Heute sind beide glücklich mit ihren neuen Partnern. Fynn hat in Blodine Laeny eine neue Frau an seiner Seite gefunden und Jennifer in Alex Meyer, dem zweiten Torwart von Borussia Dortmund, eine neue Liebe. „Jetzt sind wir besser aufgehoben“, so das Resümee der Influencerin dazu.

Kontakt hat sie zu ihrem Ex inzwischen keinen mehr. Doch hin und wieder laufen sie sich mal über den Weg. „Bei den Reality Awards haben wir uns kurz gesehen“, erinnert sich Jennifer an ihre letzte Begegnung. „Wir haben ‚Hallo‘ gesagt und gefragt, ‚Wie geht’s?‘“, verrät sie zu ihrer anschließenden Konversation. Es sei alles gut zwischen ihnen.

Jennifer und Fynn haben das Kapitel „Bachelorette“ längst abgeschlossen. Heute sind sie beide in einem neuen Lebensabschnitt angekommen – mit anderen Partnern an ihrer Seite und der Gewissheit: Nicht jede TV-Liebe hält für immer, aber manchmal führt sie genau dorthin, wo man eigentlich hingehört.