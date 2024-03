„Bachelor“-Shitstorm: Jetzt äußert sich Kandidatin Larissa

Bei den „Bachelors“ ging es zuletzt in die heiße Phase: Denn nur noch wenige Kandidatinnen kämpfen in Team Dennis oder Team Sebastian um die letzte Rose. Eine Anwärterin fiel dabei jedoch besonders mit ihrem Verhalten auf.

Jetzt äußert sie sich selbst auf Social Media.

Das Dreamdate von Bachelor-Kandidatin Larissa schlug bei den „Bachelors“ in Folge 9 hohe Wellen. Denn die Auserkorene aus Team Sebastian war sich auf der letzten Etappe gar nicht mehr so sicher, ob sie sich überhaupt eine gemeinsame Zukunft mit dem 35-Jährigen vorstellen könnte.

Denn nachdem Bachelor Sebastian ihr gesteht, dass er sich in sie verliebt habe, „schlägt das Bauchgefühl“ von Larissa Alarm. Sie würde am liebsten aus der Situation flüchten und nur noch „weg, weg, weg“. Sebastians Geständnis stempelte sie daraufhin noch als narzisstisches „Lovebombing“ ab.

Reaktion der Rosenanwärterin sorgt auf Instagram für Hasswelle

Die Reaktion Larissas auf diese Situation löste daraufhin einen wahren Shitstorm auf Social Media aus. Denn schließlich hätten andere Teilnehmerinnen, die den Bachelor bereits vorher verlassen mussten, sofort den Platz mit ihr getauscht.

Nun äußert sich die „Bachelor“-Kandidatin selbst zu den Vorwürfen und lässt durchblicken, dass vermutlich mehr hinter den Kulissen passiert ist, als im Fernsehen gezeigt wurde. „Wie sehr habe ich mich auf dieses Dreamdate gefreut und schöner hätte ich es mir mit Sebastian nicht vorstellen können!“, titelt sie zunächst unter ihrem Instagram-Post.

Teilnehmerin Larissa: Schränkt sie Kommentare auf Social Media ein?

Dann schlägt die 30-Jährige jedoch ernstere Töne an: „Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man den nächsten Tag des Dreamdates betrachtet. Überrumpelt von übermäßigen Gefühlen und verunsichert von Taten im Gegenzug“, erklärt sich Larissa weiter.

Ob die Rosenanwärterin wirklich nur von ihren Gefühlen überwältigt wurde und deswegen nicht mehr sicher in Hinsicht auf Bachelor Sebastian war? Ihre Reaktion führte bei den Zuschauern allemal für Überwältigung und eine Menge Hass auf den Social-Media-Kanälen von RTL. Viele konnten nicht verstehen, wieso sie so kurz vor dem Ziel mit Unsicherheiten zu kämpfen hat.

Währenddessen liest man unter ihren privaten Posts reichlich positive Kommentare, was viele Zuschauer aufhorchen ließ. Die Frage, ob Larissa dementsprechend negative Kommentare löschen würde, dementiert sie nun in ihrer Instagram-Story: „Ich lösche keine positiven und keine negativen Kommentare. Ich genehmige beide aktuell nicht, lediglich meine Freunde können kommentieren.“

Zudem kündigte sie ein ausführlicheres Statement nach der RTL-Ausstrahlung von Finale und Wiedersehen am 20. März an: „Ab nächster Woche werde ich mehr sagen können, allerdings noch sehr limitiert durch Vorgaben.“ Es bleibt also spannend, was wirklich am Tag des Dreamdates geschah und wie viel Larissa demnächst verraten wird.