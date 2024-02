Zum Valentinstag: „Bachelor“-Paar verkündet frohe Botschaft

Liebe liegt nicht nur in der Luft, sondern auch in der wachsenden Familie von Angelina und Sebastian Pannek! Das ehemalige „Bachelor„-Paar hat auf Instagram die süße Nachricht geteilt, dass sie sich auf ihr drittes Kind freuen.

Der Valentinstag könnte für diese Ankündigung wohl nicht passender sein.

„Bachelor“-Stars: Jetzt kommt Baby Nr. 3

In einem süßen Instagram-Beitrag verkünden die Panneks ihre freudige Neuigkeit, während sie sich eng umarmt präsentieren. Angelina, strahlend in einem figurbetonten, goldenen Paillettenkleid, zeigt stolz ihren deutlich erkennbaren Babybauch. Rote Herzluftballons rahmen das glückliche Paar ein, das voller Vorfreude in die Kamera strahlt.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, mit Tausenden von Likes und zahlreichen herzlichen Kommentaren. Unter den Gratulanten ist auch Sarah Harrison, die kurz zuvor ihre eigene Schwangerschaft verkündete. Ähnlich wie bei Sarah und Dominic Harrison, die ebenfalls am Valentinstag ihre Baby-News teilten, ist es bei den Panneks nun also auch soweit – Baby Nummer drei ist unterwegs.

„Bachelor“-Stars halten ihre Kinder aus der Öffentlichkeit

Ihr erstes gemeinsames Kind, ein Sohn, kam im Juni 2020 zur Welt. Nur zwei Monate zuvor gaben sich Sebastian und Angelina, damals hochschwanger, das Jawort. Im September 2022 begrüßten sie dann ihre Tochter. Über ihre Schwangerschaften hielt Angelina ihre Follower regelmäßig mit Updates und traumhaften Babybauch-Shootings auf dem Laufenden.

Das Paar hat sich jedoch entschieden, seine Kinder strikt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und zeigt sie daher nicht auf Social Media. Trotzdem freuen sich ihre Fans mit ihnen und wünschen der Familie alles Gute für die aufregende Zeit, die vor ihnen liegt.