Ex-„Bachelor“-Kandidatin lässt Baby-Bombe platzen – „Fühlen uns gesegnet“

Und es gibt weiteren Nachwuchs im „Bachelor“-Universum!

Was haben Angelina Pannek, Sarah Harrison, Clea-Lacy Juhn und Jennifer Lange gemeinsam? Alle vier waren einmal Kandidatinnen beim „Bachelor“ – und sind aktuell schwanger! Während Angelina und Sarah ihr drittes Kind erwarten, werden Clea-Lacy und Jennifer demnächst zum ersten Mal Mutter. Und jetzt hat die nächste Ex-Kandidatin der RTL-Kuppelshow die Baby-Bombe platzen lassen!

„Bachelor“-Kandidatin macht Schwangerschaft offiziell

Kattia Vides (36) erwartet ihren ersten Nachwuchs. Das verkündete sie zusammen mit ihrem Mann, CDU-Politiker Patrick Weilbach, ganz stolz auf ihrem Instagram-Account. Per süßem Video machte es das Ehepaar ganz offiziell.

„Von ersten Blicken bis zur unendlichen Liebe, von der Verlobung bis zur Hochzeit, von Abenteuerreisen bis zu den ruhigen Momenten daheim – unsere Reise war durchtränkt mit purer Freude. Doch, unter all dieser Freude lag ein leiser Wunsch, ein fehlendes Puzzleteil. Es kam nicht, als wir es am meisten wollten, und manchmal zweifelten wir, ob diese besondere Art der Liebe uns je berühren würde. Aber wir glauben fest daran, dass die schönsten Dinge Zeit benötigen und dass Gottes Timing perfekt ist“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.

Kattia Vides war in der „Bachelor“-Staffel mit Sebastian Pannek zu sehen

„Jetzt, in diesem kostbaren Augenblick, erleben wir eine Liebe, die einzigartig und überwältigend ist. Wir fühlen uns gesegnet, erfüllt und von einem tiefen Glück durchdrungen. Diese Sehnsucht, die wir gefühlt haben, verwandelt sich in Freude“, schreibt das Paar weiterhin. „Die wunderbare Nachricht: Wir erwarten unser erstes Kind.“

Das Ex-„Bachelor“-Girl und Weilbach sind schon einige Jahre zusammen, gaben sich 2021 das Ja-Wort. Zuvor probierte Kattia Vides 2017 in der RTL-Kuppelshow, Sebastian Pannek zu erobern. Der ist jetzt übrigens mit Angelina Pannek verheiratet, die – wie bereits erwähnt – derzeit ebenfalls ein Kind erwartet.