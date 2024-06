„Bachelor“-Paar darf es endlich verraten – Fans kennen kein Halten mehr

Große Neuigkeiten aus dem Hause des „Bachelor“-Traumpaars Pannek!

Die Turteltauben Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) haben nun das Geschlecht ihres dritten Kindes enthüllt. In einem Meer von Ballons und vor den Augen ihrer begeisterten Instagram-Follower lüfteten die werdenden Eltern das süße Geheimnis…

„Bachelor“-Stars machen eine farbenfrohe Offenbarung

Für die große Enthüllung ließen sich Angelina und Sebastian nicht lumpen. In perfekt aufeinander abgestimmten hellblauen Outfits – sie in einem eleganten hellblauen Kleid und er in einem lässigen hellblauen Hemd – posierten sie strahlend vor einem gigantischen Bogen aus blauen und weißen Ballons.

Der Höhepunkt der Feier war zweifellos der Moment, als sie verkündeten: „Our little Babyboy. We can‘t wait to meet you our little love.” (zu Dt. „Unser kleiner Babyjunge. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, unsere kleine Liebe.”) Seit ihrer öffentlichen Liebeserklärung im Sommer 2019 begeistert das Liebespärchen ihre Fans und Follower mit ihren süßen Meilensteinen.

Nach ihrer märchenhaften Hochzeit im Juni 2020 begrüßten die RTL-Stars kurz darauf ihren ersten Sohn und im September 2022 ihre Tochter. Nun erwartet die kleine Familie erneut Nachwuchs, und die Freude könnte nicht größer sein.

Mit der baldigen Ankunft ihres zweiten Sohnes wird das Familienleben der Panneks sicherlich noch lebhafter…