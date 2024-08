„Bachelor“-Star Sarah Harrison legt Beichte ab: „Nicht damit gerechnet“

Freudige Nachrichten aus dem Hause Harrison: Sarah (33) und Dominic Harrison (33) sind erneut Eltern geworden! Der ehemalige „Bachelor“-Star und ihr Ehemann verkündeten stolz auf Instagram, dass ihr drittes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Und die Fans sind außer sich vor Freude!

Nach neun Monaten des Wartens und der Vorfreude war es endlich soweit: Am 5. August 2024 teilten die Harrisons die frohe Botschaft mit ihren Followern. Das neue Familienmitglied trägt den hübschen Namen Alea. Bereits am 20. Juli hatte Sarah den Namen ihrer jüngsten Tochter verraten und nun ist die kleine Maus endlich da.

„Bachelor“-Star Sarah Harrison im Baby-Glück

Die frischgebackene Dreifach-Mama teilte auch gleich erste Details zu ihrem Baby: Alea kam mit 3480 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt. Auf Instagram schrieb Sarah gerührt: „Hello World! Alea Harrison, 05.08.2024, sie kam mit 3480 Gramm und 51 Zentimetern auf die Welt. Wir werden dir ein wunderschönes Leben schenken, kleine Maus. Danke für eure lieben Glückwünsche.“ Die niedlichen Schnappschüsse zeigen die glückliche Familie, wie sie die kleine Alea in den Armen halten!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sarah weiter über die ersten Stunden mit ihrem Neugeborenen: „Wir schweben noch auf Wolke sieben. Ich ruhe mich natürlich noch ganz viel aus, mir geht es aber schon gut.“ Die ersten 24 Stunden verbrachte Alea nur „skin to skin“ bei Mama und Papa. Sarah ist überwältigt von dem Wunder des Lebens: „Das Faszinierendste, was es auf dieser Welt gibt. Wenn man sie jetzt so anschaut, dann denkt man sich schon wieder: Wie hat die in meinen Bauch gepasst?“

Dabei haben die 3,2 Millionen Follower der Harrisons haben die Schwangerschaft hautnah auf YouTube und Instagram miterlebt. Von der Gender-Reveal-Party im März bis hin zu den regelmäßigen Updates über Sarahs Gemütslage und Arzttermine – die Fans waren immer dabei.

Die Schwangerschaft kam übrigens überraschend: „Als wir den Test gemacht haben und der positiv war, war das erstmal eine wirklich große Überraschung, mit der wir so in diesem Moment nicht gerechnet haben“, verriet Sarah im Februar 2024. Doch die Freude auf das neue Familienmitglied überdeckte schnell das anfängliche Gefühlschaos.