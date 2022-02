„Bachelor“-Star Yeliz Koc enthüllt: „Ich musste euch anlügen“

Im Netz führte Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc alle hinters Licht. In keiner Sekunde haben ihre Fans an dem, was die RTL-Darstellerin ihnen vorgelebt hat, gezweifelt, doch nun mussten sie erfahren, dass alles fake war.

Wochenlang führte „Bachelor“-Star Yeliz Koc ihre Follower an der Nase herum. Jetzt rückt die 28-Jährige mit der Wahrheit heraus.

„Bachelor“-Star Yeliz Koc spielte ihren Fans nur etwas vor

Für einen gemeinsamen Familienurlaub mit ihrer Mutter, Tochter, Schwester und deren Familie ging es für „Bachelor“-Beauty Yeliz Koc nach Sri Lanka. Das erzählte die Hannoveranerin jedenfalls Anfang Januar ihrer Instagram-Community.

Fleißig postete Yeliz in den vergangenen Wochen Fotos von sich im Bikini und am Pool. Später stieß auch noch ihr Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht dazu. Das Familienglück schien perfekt. Keiner ihrer Follower ahnte, was sich in Wirklichkeit abspielte.

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc rückt mit der Wahrheit heraus. Foto: IMAGO / localpic

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz reiste für „Kampf der Realitystars“ heimlich nach Thailand

Tatsächlich befand sich Yeliz weder im Urlaub noch auf Sri Lanka, wie sie nun in ihrer Instagram-Story enthüllte: „Einige von euch haben es ja schon mitbekommen. Ich war in Thailand bei 'Kampf der Realitystars'.“ Die RTL2-Show läuft seit 2020 im deutschen Fernsehen und wird jährlich auf Ko Phuket aufgezeichnet.

„Ich muss mich von ganzem Herzen bei euch entschuldigen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mit meiner Familie auf Sri Lanka bin. Wie ihr wisst, durften wir natürlich nicht sagen, dass wir in Thailand sind, sonst hätte man ja eins und eins zusammenzählen können“, rechtfertigte sich Yeliz vor ihren Followern.

Selbst Cathy Hummels, die die Show seit Beginn moderiert, musste sich lange Zeit bedeckt halten. Anfang Januar deutete sie lediglich an, dass sie sich auf eine längere Reise mache (Mehr dazu hier >>>).

„Bachelor“-Star Yeliz Koc hätte ohne Jimi Blues Unterstützung nicht teilgenommen

„Vertraglich ist es festgelegt, dass man darüber nicht reden darf und deswegen musste ich euch ein bisschen anlügen“, gestand Yeliz Koc. Während sie für „Kampf der Realitystars“ drehte, kümmerten sich ihre Mutter, Jimi und die anderen Familienmitglieder um Nesthäkchen Snow.

Inzwischen ist die Mutter einer vier Monate alten Tochter wieder im verregneten Deutschland angekommen. „Wenn Jimi oder meine Mutter nicht mitgekonnt hätten, hätte ich nicht bei 'KdRs' mitgemacht. Mir war wichtig, dass ein Elternteil da ist und auf jeden Fall meine Mutter“, stellte Yeliz später auf Nachfrage eines Fans klar.