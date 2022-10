„Bachelor in Paradise“: Erste Szenen geleakt – „F*ckt euch“

Endlich wieder „Bachelor in Paradise“! Auch in diesem Jahr öffnet das Paradies wieder seine Pforten: 24 Singles machen sich auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Offizieller Staffel-Start ist am Donnerstag (3. November). Doch die ersten 20 Minuten wurden bereits geleakt – und in diesen Szenen wird klar: Auch dieses Jahr geht es hitzig und emotional zur Sache!

Kuppelshow-Fans kommen bei „Bachelor in Paradise“ wieder ordentlich auf ihre Kosten. Unter anderem mit dabei sind Stephie Stark (27), Jade Übach (28), Michelle Gwozdz (28) und Max Adrio (33). Für alle gab es beim „Bachelor“ oder bei der „Bachelorette“ eine herbe Enttäuschung. Bei „Bachelor in Paradise“ soll es für die Beteiligten in Sachen Liebesglück besser laufen. Doch wo nach Liebe gesucht wird, sind Tränen, Eifersucht und Co. vorprogrammiert.

„Bachelor in Paradise“: Die ersten Szenen versprechen jede Menge Drama

Das soll auch in der aktuellen Staffel nicht anders sein. Um die Fans schonmal einzustimmen, hat RTL jetzt die ersten Szenen der Dating-Show geleakt. Und es geht emotional zur Sache. Worte wie „F*ckt euch“ oder „Menschlicher Sondermüll“, versprechen ordentlich Krach.

Die ersten zwei, die die Villa betreten, sind Max Adrio und Jana-Maria. Beide kassierten jeweils im Finale eine Abfuhr – Max von Maxime Herbord und Jana-Maria von Dominik Stuckmann. „Ich bin nicht drauf klargekommen“, offenbart Jana-Maria bei „Bachelor in Paradise“. Ehrliche Worte! Dazu spricht die 30-Jährige sogar schon von einem „Hochzeitsantrag“, den sie sich im Paradies vorstellen könnte. Na, ob das so schnell klappt?

„Bachelor in Paradise“: Auch Umut ist mit dabei

Auch in den ersten Szenen zu sehen: Umut, der in der Staffel mit Sharon Battiste um ihr Herz kämpfte. „Ich liebe Sex“, bringt er es in seinen ersten Szenen bei „Bachelor in Paradise“ auf den Punkt. Emotional sei er trotzdem. Er hoffe darauf, in der Show „die letzte Frau zu finden, mit der er schläft“. Ob das klappt, werden wir ab dem 3. November sehen.