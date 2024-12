Nach Auftakt von „Golden Bachelor“: Zuschauer verlieren deutliche Worte

Es ist ein neues Kapitel in der deutschen TV-Geschichte: Mit Franz Stärk startet der erste „Golden Bachelor“ seine Suche nach der Liebe – und das im stolzen Alter von 73 Jahren. Die Premiere der neuen RTL-Show am 3. Dezember sorgt für frischen Wind in der Dating-Landschaft und beweist, dass es nie zu spät ist, sich noch einmal zu verlieben.

Da bleibt natürlich die Frage offen: Wie kommt das Format bei den Zuschauern an?

„Golden Bachelor“: Zuschauer urteilen sofort

Das Warten hat endlich ein Ende! Franz Stärk geht ab sofort als „Golden Bachelor“ auf die Suche nach seiner Herzensdame. Mit seiner charmanten, bodenständigen Art hat der 73-jährige Pensionär die Herzen vieler Zuschauer im Sturm erobert. Bereits nach der ersten Folge überschlagen sich die Kommentare auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats:

„Die erste Folge hat mir richtig gut gefallen. Der Bachelor und die Frauen finde ich mega sympathisch. Ich hoffe, dass es so harmonisch bleibt.“

„Ich liebe es jetzt schon. So erfrischend einmal ’normale‘ Menschen zu sehen und der Bachelor ist soo sympathisch.“

„Franz ist einfach der perfekte ‚Golden Bachelor.‘ Sehr sympathischer Mann!“

Doch neben all der Euphorie gibt es auch einen kleinen Dämpfer: Die Fans müssen zunächst auf RTL+ zugreifen, um die neuen Folgen zu sehen.

„Golden Bachelor“: Unmut bei Fans

Die Entscheidung, die Show vorerst exklusiv in der RTL+-Mediathek auszustrahlen, stößt bei einigen Zuschauern auf Unmut. Doch es gibt gute Nachrichten: Im kommenden Jahr wird die deutsche „Golden Bachelor“-Staffel auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, hat zudem die Möglichkeit, in der Mediathek die amerikanische Ausgabe des Formats zu schauen – ein kleiner Trost.

Franz Stärk bringt nicht nur Charme, sondern auch Lebenserfahrung mit: 25 Jahre war er verheiratet, bis seine Ehe 2015 endete. Jetzt hofft er auf eine neue Chance in der Liebe – und die Zuschauer fiebern mit.