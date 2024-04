„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume fassungslos – „Sah aus wie du“

In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ sind es üblicherweise die kuriosen Fragen, die für Verwunderung sorgen. Doch diesmal sorgte ein ganz anderes Thema direkt zu Beginn für Staunen – und zwar beim Moderator Kai Pflaume selbst.

Normalerweise stehen knifflige Rätsel im Vordergrund, doch als Kai Pflaume die prominenten Gäste begrüßte, geriet alles andere in den Hintergrund. Zur Rechten empfing er Fernsehmoderator Ralph Caspers neben Bernhard Hoecker, zur Linken stand Jens Riewa bereit, der sich neben Elton einreihte.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume fällt aus allen Wolken

Die Überraschung folgte auf dem Fuß, als Pflaume direkt eine ungewöhnliche Mode-Frage an Jens Riewa richtete. Der Moderator, bekannt für seine regelmäßigen Auftritte in TV-Quizshows, präsentierte sich in lässiger Attitüde mit schwarzem Sakko und weißem Shirt. Pflaume stellte neugierig die Frage: „Dürftest du so wie du gerade gekleidet bist, die Nachrichten bei der Tagesschau lesen?“ Die Antwort kam prompt und mit einem Schmunzeln: „Die Nachrichten nicht, aber den Sport durchaus“, entgegnete Riewa.

Auf die Nachfrage nach einer Kleideretikette für die Tagesschau-Moderatoren enthüllte Riewa dann, dass es tatsächlich einen umfangreichen „Designkatalog“ von 67 Seiten gibt. Pflaume konnte es kaum fassen.

Tagesschau schreibt Moderatoren Kleidungsstil vor

„Von der Krawattenfarbe über Muster bis zu Farbtemperaturen – da ist alles festgelegt“, erklärte Riewa weiter, was Pflaume sichtlich ins Staunen versetzte. „Was? Nein, wirklich? Davon habe ich noch nie gehört!“, zeigte sich der Quizmaster ungläubig, der in seiner Karriere solche strikten Vorgaben offenbar noch nicht erlebt hatte.

Die Überraschungen setzten sich fort, als Riewa von einem Fall in den „Tagesthemen“ berichtete: „Sportmoderator im Rundhals-T-Shirt, Nachrichtensprecher ohne Krawatte und der Chefredakteur sah aus wie du“ – ganz im Anzug. Pflaume nahm das Kompliment mit einem Augenzwinkern auf: „Chefredakteur – Sie wissen Bescheid, meine Damen und Herren“, kommentierte er amüsiert, bevor er mit der Sendung fortfuhr.