ARD macht TV-Hammer offiziell – Erfolgs-Serie geht weiter

Im Programm der ARD ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei: Von spannenden Serien wie der „Tatort“, über Talkshows bis hin zu Nachrichtenmagazinen. Doch ganz vorne mit dabei sind immer noch die Krimi-Serien, die beim öffentlich-rechtlichen Sender im Vorabendprogramm laufen.

Dazu gehören die zahlreichen „WaPo“-Serien aus den verschiedenen Städten. Dort können die ARD-Zuschauer die spannenden Fälle der Wasserpolizei verfolgen. Neben Berlin, Duisburg und dem Bodensee, gibt es auch Fälle der „WaPo Elbe“. Wie der Sender nun verkündet, dürfen sich die Fans auf neue Folgen aus dem Osten freuen.

ARD kündigt neue Folgen von „WaPo Elbe“ an

Es ist offiziell: Die Kommissare der Wasserschutzpolizei auf der Elbe sind schon bald in neuen Fällen zu sehen. Seit dem 18. Juli 2023 laufen die Dreharbeiten für acht neue, Folgen der erfolgreichen Krimi-Serie. Doch das Ganze dauert noch ein wenig, denn es wird wohl bis zum 12. Oktober 2023 gedreht.

Die Drehorte der Darsteller sind dabei auf und an der Elbe zwischen Pirna, Sächsischer Schweiz und der tschechischen Grenze. Wann genau die neuen Folgen erscheinen werden, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Was aber gewiss ist: Die Zuschauer dürfen sich auf neue, spannende Fälle rund um Carina Wiese (Leiterin der Wache) gespielt von Maike Junghans und ihr Kollege Hauptkommissar Sami Fares, gespielt von Adnan Maral.

Neue Fälle: Darum geht es

Wer die Serie kennt, der weiß, dass es bei der „WaPo Elbe“ nicht nur um die reine Polizeiarbeit geht. Oft werden auch zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Charakteren in den Vordergrund gerückt. So auch in der zweiten Staffel der Erfolgsserie aus dem Osten.

So kommt es beispielsweise dazu, dass Hauptkommissarin Maike Junghans wegen einer alten Geschichte auch privat unter großem Druck steht. Und auch Sami Fares muss sich neuen Herausforderungen stellen. Nachdem er einen Täter aus Notwehr erschossen hat, plagen ihn Schuldgefühle. Dieses Trauma kann er nur mit dem Beistand seines Teams überwinden. Wir sind gespannt!