ARD-Star Devid Striesow: „Ich weine dem ,Tatort‘ nicht hinterher“

Von 2013 bis 2019 war er Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink. In acht „Tatort“-Episoden verkörperte ARD-Star Devid Striesow den ruhigen, und stets überlegten Ermittler, der sich von der Bundespolizei zur Landespolizei in Saarbrücken hatte versetzen lassen.

Doch 2019 endete die Zusammenarbeit zwischen dem ARD-„Tatort“ und Devid Striesow. „Es war eine spannende Zeit mit dem Saarbrücker Tatort und der Figur Jens Stellbrink, die eine starke Entwicklung erfahren hat. Und die Zuschauer dürfen sich ja auch noch auf zwei spannende Fälle mit einem gereiften Hauptkommissar Stellbrink freuen, bevor ich diese Figur schweren Herzens gehen lasse“, hieß es damals von dem 50-jährigen Schauspieler.

Devid Striesow über sein Aus beim „Tatort“

Am 23. Dezember 2023 ist der gebürtige Rügener in der ARD-Impro-Serie „Das Fest der Liebe“ zu sehen. Im ersten Teil des großen Interviews mit dieser Redaktion sprach Striesow über die Serie an sich und seine Weihnachtsplanungen (hier kannst du das ganze Interview nachlesen). Doch der Mann, der bereits Hape Kerkeling in der Verfilmung des Beststellers „Ich bin dann mal weg“ verkörperte, sprach auch offen über seine Zeit im „Tatort“.

„Der ‚Tatort‘ war ein sehr schönes Format, solange ich es bedienen und solange ich Kommissar sein konnte. Ich habe in dieser Zeit tolle Menschen kennengelernt, ich habe das Saarland als Drehort geliebt. Das war alles ganz prima. Ich habe mich dann dazu entschlossen, aufzuhören, und natürlich ist es so, dass man alles, was man aufgebaut hat, was man entwickelt hat, schweren Herzens gehen lässt. Aber ich habe es ja gehen lassen. Ich habe mir da im Vorhinein Gedanken gemacht und weine dem ‚Tatort‚ jetzt nicht hinterher. Es waren sehr schöne Jahre“, sagt Devid Striesow offen.

Doch was veranlasste ihn dazu, die Krimireihe zu verlassen? „Es war inhaltlich schon viel erzählt, wir haben einige Folgen gemacht. Und ich war danach einfach wieder etwas freier in der Terminisierung. Man muss sich ab und zu von Verpflichtungen lösen und den Kopf aus dem Sand ziehen. Das geht einigen Kollegen so. Man sieht es in der Fernsehlandschaft, dass man irgendwann sagt: Okay, jetzt kümmere ich mich mal um andere Rollen“, so der Schauspieler.