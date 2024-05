ARD: „Tatort“ verabschiedet sich düster von seinen Zuschauern

Der „Tatort“ ist so fest mit dem Sonntagabend verbunden wie das Amen in der Kirche. Doch nun verabschiedet die beliebte Krimi-Reihe sich in die wohlverdiente Sommerpause – und es wird noch mal richtig düster.

Den Abschluss bildet die neueste Folge am Pfingstmontag (20. Mai). Sie hat es in sich: In „Letzter Ausflug Schauinsland“ stoßen die Freiburger Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg auf einen mysteriösen Todesfall.

Letzter „Tatort“ verspricht jede Menge Spannung

Die Szene gleicht einem Schock: Eine Frau liegt tot in einem Kofferraum. Es handelt sich um die 36-jährige forensische Gutachterin Dr. Lisa Schieblon. Die Handlung entführt die Zuschauer in die düstere Atmosphäre einer geschlossenen Psychiatrie, weit entfernt von idyllischen Schwarzwaldlandschaften. Dr. Schieblon, die in ihrem Beruf mit Gewalttätern zu tun hatte, wurde betäubt und erdrosselt. Ihr Ehemann, mit dem sie eine offene Beziehung führte, rückt zunächst ins Visier der Ermittler.

Doch die Spur führt tiefer: DNA-Funde bringen Licht in ihre berufliche Tätigkeit in einer forensischen Klinik. Dort arbeitete sie an einem neuen Gutachten für Hansi Pagel, einen Gewalttäter, der möglicherweise bald freikommt. Die Ermittlungen werden komplexer, als bekannt wird, dass Pagel am Tag des Mordes Ausgang hatte. Er traf die Gutachterin und die beiden verschwanden gemeinsam. Die Klinikleitung sowie die Familie des Täters, die seine Freilassung um jeden Preis verhindern wollen, erweitern den Kreis der Verdächtigen dramatisch.

Die Situation eskaliert, als Pagel nach einer Vernehmung in der Psychiatrie fixiert werden muss und sein Zustand zu einem Notaufnahmefall führt. Könnte es ein Suizidversuch gewesen sein, oder steckt mehr dahinter? „Ich hoffe, dass er verreckt“, wünscht sich sein Sohn. Die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung ein – neue Beweise kommen ans Tageslicht…

Die Zuschauer können sich auf eine spannende letzte „Tatort“-Folge freuen. Wie üblich um um 20:15 Uhr in der ARD.