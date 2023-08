ARD schnappt sich gleich zwei „Bares für Rares“-Stars

Huch, da werden sich am kommenden Freitag (4. August 2023) aber einige Zuschauer verwundert die Augen reiben. Was macht denn „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter da in der ARD? Ja, richtig gelesen. Der Mann, der vor Kurzem erst das zehnjährige Jubiläum der ZDF-„Trödelshow“ feierte, wechselt zur ARD, wenn auch nur für eine knappe Stunde.

So wird Horst Lichter zusammen mit seinem „Bares für Rares“-Experten Sven Deutschmanek im ARD-„Quizduell-Olymp“ antreten. Die beiden ZDF-Stars werden in der Rate-Show von Moderatorin Esther Sedlaczek gegen die Kieler Staatsanwältin Marie-Louise Finck, den Hannoveraner Bankbetriebswirt Thorsten Zirkel und den ersten Millionen-Gewinner der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“, Eckhard Freise antreten.

ARD schnappt sich „Bares für Rares“-Stars

Man darf also gespannt sein, wie sich Horst Lichter, der sich in all den Jahren im TV und bei all seinen Sendungen sicherlich extrem viel Wissen aneignen konnte und sein Kollege Sven Deutschmanek, selbst mit enormen Kenntnissen im Bereich Antiquitäten und Kunst ausgestattet, gegen die Quiz-Experten der ARD schlagen werden.

++ „Bares für Rares“-Experte Albert Maier: Der wahre Grund seines Abschiedes ++

Lustig wird es mit den beiden allemal. Das beweisen die beiden schließlich tagtäglich im ZDF in ihrer Sendung „Bares für Rares“. Und wer jetzt schon Sorgen hatte, dorthin werden die beiden auch wieder zurückkehren. Ein Ende der Sendung scheint jedenfalls noch lange nicht in Sicht. Werden doch gerade wieder neue Episoden gedreht. Zudem stehen Anfang Oktober gleich drei Drehtage für eine neue „Bares für Rares“-Abendshow auf dem Schloss Drachenburg in Königswinter an. Für Nachschub ist also noch reichlich gesorgt.

Mehr Nachrichten:

Und Angst vor Abnutzungserscheinungen hat Horst Lichter auch nicht, wie er uns einst im Interview verriet. „Alles im Leben hat seine Hochs und Tiefs – jeder sollte sich dessen bewusst sein: Es wird täglich Morgen, Mittag, Abend. Die Sonne geht unter und sie geht auch wieder auf. Es kommen neue Sachen. Dinge gehen, sie kommen, sie leben auf. Das ist nun einmal so im Leben. In die Zukunft kann man nicht schauen. Aber aktuell ist „Bares für Rares“ für viele Menschen – sowie für mich auch – eine feste Größe, es ist etwas Schönes, so wie es das heutzutage in den Medien fast nicht mehr gibt. Hier werden Menschen mit Höflichkeit, Freundlichkeit und Respekt in einer ehrlichen Umgebung begrüßt, beraten und nach dem Verkauf betreut. Das ist sehr selten und ich glaube, das genießen die Menschen“, so die „Bares für Rares“-Legende.