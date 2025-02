ARD baut Programm um: Der Grund ist entsetzlich

Der Sender ARD hat jetzt offiziell sein Abendprogramm geändert. Der Grund dafür ist das schreckliche Attentat vom frühen Donnerstagmittag (13. Februar) in München, bei dem ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber in eine Menschenmenge am Rande einer Verdi-Demonstration fuhr.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München verdichten sich laut der Polizei Hinweise auf einen „extremistischen Hintergrund“. Es gibt mindestens 28 Verletzte, darunter auch Kinder.

Wir berichteten darüber: +++ Anschlag in München: Mann rast in Menschenmenge – für die Polizei ist er kein Unbekannter +++

Um 20.15 Uhr zeigt die ARD einen zehnminütigen Brennpunkt mit dem Titel „München unter Schock – Auto rast in Menschengruppe“. Die Moderation des Formats übernimmt Christian Nitsche. Alle weiteren Sendungen verschieben sich um zehn Minuten.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „München steht unter Schock: Nachdem ein Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di gesteuert wurde, sind mindestens 28 Menschen schwer oder schwerstverletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 24-jährigen Afghanen, der bereits polizeibekannt war. Zehn Tage vor der Bundestagswahl könnte dieses Ereignis die Diskussion um die Migrationspolitik weiter verschärfen. Der „Brennpunkt fasst die aktuellen Erkenntnisse des Tages zusammen.“