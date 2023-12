ARD baut Programm um: Der Grund ist tieftraurig

Die ARD nimmt kurzfristig eine Programmänderung vor. Am 27. Dezember ereilt Deutschland eine tragische Nachricht. CDU-Legende Wolfgang Schäuble ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Deshalb widmet die ARD dem Politiker zum Gedenken einen Beitrag am Abend. Zuschauer können auf seine bewegende Karriere zurückblicken.

ARD ändert Programm wegen verstorbenem Schäuble

Schäuble soll im Kreise seiner Familie in der Nacht zu Mittwoch friedlich eingeschlafen – und nicht wieder aufgewacht sein (hier mehr dazu). Schäuble war ein Mann, der die Geschicke der Republik über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Von 1972 bis zu seinem Tod war er ununterbrochen Mitglied des Bundestags. In seiner Laufbahn erlebte er zahlreiche Bundeskanzler und durchlief viele Ämter. Von 2017 bis 2021 war Schäuble sogar Bundestagspräsident.

Unvergessen ist auch das Attentat auf den CDU-Politiker von 1990. Bei einer Wahlkampfveranstaltung schoss Dieter Kaufmann zwei Mal aus kurzer Distanz mit einem Revolver auf Schäuble. Der Attentäter traf ihn in Kiefer und Rückenmark. Seitdem war Schäuble Querschnittsgelähmt und an einen Rollstuhl gefesselt. Das hinderte ihn jedoch nicht, weiter aktiv Politik zu betreiben. Auch von der CDU-Spendenaffäre im Jahr 2000 erholte er sich wieder.

Diese und weitere wichtige Meilensteine im Leben des Wolfang Schäuble werden am Mittwochabend im Ersten um 23.45 Uhr im Anschluss an die Tagesthemen gezeigt. Den 45-minütigen Nachruf „Wolfgang Schäuble – Lebenslänglich Politik“ gibt es bereits jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.