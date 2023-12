ARD, ZDF, RTL und Co.: DAS ist die meistgesehene Sendung des Jahres 2023

Es war ein Jahr voller TV-Highlights. Der „Wetten, dass..?“-Abschied von Thomas Gottschalk, der ESC in Liverpool, die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland oder auch das spannendste Meisterschaftsfinale seit Jahren. Doch welche Sendung holte 2023 die beste Quote? ARD, ZDF, RTL, Sat.1 oder ProSieben, wer schnappte sich den Quoten-Sieg 2023?

Schon einmal vorweg: Eine sportliche Veranstaltung schaffte es nicht unter die Top 3, wie das Branchenmagazin „DWDL“ am Dienstag (26. Dezember 2023) veröffentlichte. Dafür scheiterten gleich zwei Fußballspiele nur knapp am Treppchen.

ARD und ZDF dominieren das Ranking

Auf der einen Seite die Übertragung des Vorrundenspiels der deutschen Damen gegen Kolumbien. Trotz ungewöhnlicher Zeit am Mittag verzeichnete man im Schnitt 10,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Exakt gleichauf lag das Testspiel der deutschen Herren gegen Frankreich, das erste Spiel nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick.

Doch wer schaffte es aufs Treppchen? Auf Platz drei landete der „Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel“ mit starken 11,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Platz zwei schaffte es bei seinem Abschied Thomas Gottschalk. 12,89 Millionen Menschen versammelte Thommy vor dem Bildschirm.

Münster-„Tatort“ räumt ab

Absoluter Quotengigant war jedoch erneut ein Film der ARD. Der Münster-„Tatort“ mit dem Titel „Magic Mom“ schaffte es, unglaubliche 13,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher zu locken. Dabei waren die Abrufe in der Mediathek noch nicht einmal eingerechnet. Klarer Quotensieg für die ARD also.

Man kann also zusammenfassen: Wenn es um die Gesamt-Zuschauer geht, kann den Öffentlich-Rechtlichen kaum einer das Wasser reichen. Wir dürfen also gespannt sein, wer sich im Jahr 2024 die Programm-Krone aufsetzen darf.