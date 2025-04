Reality: ARD verkündet neues Format – RTL-Zuschauern dürfte es bekannt vorkommen

Das Genre Reality ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Von Dating-Formaten über Spielshows bis hin zu Dokus: Die Zuschauer scheinen nicht genug von den Formaten zu bekommen. Und das wissen einige TV-Kanäle umzusetzen.

Was bei den privaten Sendern schon gang und gäbe ist, sucht man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eher vergebens – bis jetzt. Denn die ARD verkündet nun offiziell, dass es noch in diesem Jahr ein neues Reality-Format geben wird.

Reality-Format in der ARD

Reality-Fans aufgepasst! Im Herbst dieses Jahres gibt es eine neue Show, die auf die Liste geschrieben wird. Unter dem Titel „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ versucht sich die ARD nämlich an einer Reality-Gameshow am Beispiel des französischen TV-Hits „Les Loups-Garous“.

++ auch interessant: RTL-Soap erwartet berühmte Überraschung – Reality-Star mischt „Unter Uns“ auf ++

„13 Kandidat*innen, 12 Folgen, ein gefährliches Spiel: Zwischen Wahrheit und Lüge ist das Ziel, die verborgenen Werwölfe zu entlarven, bevor sie selbst aus dem Spiel scheiden. Denn drei der Teilnehmenden gehören dem geheimen „Werwolf“-Trio an, das alles daransetzt, unerkannt zu bleiben und die anderen Kandidat:innen strategisch auszuschalten“, heißt es in einer Mitteilung der Produktionsfirma ITV Studios Germany. Das Konzept erinnert dabei nicht nur an das Kartenspiel „Werwölfe von Düsterwald“, sondern auch an die RTL-Sendung.

Reality: ARD macht Ankündigung

Bei „Die Verräter“ geht es nämlich ebenfalls darum, seine Mitspieler zu täuschen und seine Rolle zu wahren. Unterschiedlich wird jedoch sein, dass die ARD statt auf Promis auf unbekannte Kandidaten setzen möchte. „In einem Cast, der in der deutschen Reality-Landschaft bislang unbekannt ist, setzt „Werwölfe“ auf frische Gesichter und scharfsinnige Köpfe“, heißt es.

++ Reality: Fans nach „AYTO“-Ankündigung auf 180 – „Schwacher Cast“ ++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ wird im Herbst 2025 in der ARD Mediathek zu sehen sein.