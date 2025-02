ARD zieht die Reißleine – Kultserie fliegt endgültig aus dem Programm

Seit 2007 wird die kultige Serie „Dahoam is Dahoam“ ausgestrahlt. Die ARD hat seit Jahresbeginn einen Sendeplatz im Vorabendprogramm für das Format freigeräumt. Unter der Woche sieht das TV-Publikum ab 16 Uhr alte Folgen der Fernsehserie aus Bayern. Doch das hat schon bald ein Ende, wie der öffentlich-rechtliche Sender nun selbst bestätigt.

ARD macht kurzen Prozess

Seit sage und schreibe 21 Staffeln gibt es die bayrische Sendung „Dahoam is Dahoam“ bereits. Die Geschichten der Einwohner des fiktiven oberbayerischen Dorfes Lansing sorgten bei vielen Zuschauern für Begeisterung. Beim BR schalten tagtäglich zahlreiche Menschen ein und bescheren dem Sender somit gute Einschaltquoten.

Anders sieht es hingegen in der ARD aus. Seitdem die Folgen dort um 16 Uhr ausgestrahlt werden, bleibt ein Quotenwunder aus. Im Schnitt sahen in der vergangenen Woche bloß 300.000 Menschen zu, wie DWDL berichtet – damit liegt man unter den Erwartungen des öffentlich-rechtlichen Senders. Da überrascht es kaum, dass „Dahoam is Dahoam“ nun komplett aus dem Programm gestrichen wird.

ARD: Trostpflaster für Fans

„Leider konnte ‚Dahoam is Dahoam‘ nicht die Reihweite erzielen, die wir uns für diesen Sendeplatz erhofft hatten. Aus diesem Grund haben wir entschieden, ab Montag, den 17. Februar, keine weiteren Folgen von ‚Dahoam is Dahoam‘ im Ersten auszustrahlen“, erklärte eine Sendersprecherin gegenüber dem Branchenmagazin DWDL.

Ein Trostpflaster gibt es für die Fans der Kult-Serie am Ende des Tages aber doch. Zwar können sie die neuen Folgen nicht mehr in der ARD schauen, doch der Bayrische Rundfunk hält weiterhin an „Dahoam is Dahoam“ fest.