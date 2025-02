Anbahnendes Highlight: ARD-Star stellt Fans ultimative Frage

Es war lange still geworden um einen möglichen Startzeitpunkt der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Dies ist bis heute so geblieben. Doch Quizchampion Sebastian Klussmann sorgte schon einmal für Gewissheit: Von der Deutschen Quizmeisterschaft in Fürth aus wandte er sich an seine Fans auf Instagram. In einem Post verkündete der Jäger, dass in zwei Wochen der Drehbeginn für die neuen Staffeln der beliebten Quizshow sein werde.

Auch Quizgott Sebastian Jacoby zog ihm nach und gab bekannt, dass die Rückkehr ins TV-Studio in Hamburg bald anstehe. Dabei stellte er noch eine Highlight-Frage für echte Liebhaber des langjährigen Quizformats.

ARD-Star Sebastian Jacoby brennt auf eine Neuauflage von „Gefragt – Gejagt“

Sebastian Jacoby postete ein Selfie aus seiner vertrauten und geliebten Spielstätte, der Quizarena von „Gefragt – Gejagt“. Genauso wie zahlreiche Fernsehzuschauer kann er es ebenfalls kaum erwarten, wenn endlich wieder hitzige und intensive Quizrunden anstehen. Dabei kommt selbst er, als nahezu Allwissender und Quizchampion, manchmal an seine Grenzen und muss sich geschlagen geben.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: ARD-Star verkündet die frohe Botschaft – „In etwa zwei Wochen“ +++

In den beschreibenden Zeilen seines Fotos zeigt er sich sehr nah und fragt seine Anhänger direkt: „Was war in den letzten Jahren Euer Lieblingsmoment bei ‚Gefragt – Gejagt‘?“ Sie zögern nicht mit ihrer Antwort. Schnell zeigen sich eine Vielzahl an heiteren Kommentaren. Es wird ersichtlich, wie viel die Menschen mit der ARD-Quizshow verbindet. Zudem strotzen die passionierten Quizfans nur so mit Kreativität.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Beitrag von Sebastian Jacoby: Bald ist es wieder soweit!

ARD-Format „Gefragt – Gejagt“ steht nach wie vor hoch im Kurs

Hier ein kleiner Auszug der interessanten Antworten:

„Die Momente, als Alexander Bommes noch singen durfte.“

„Immer dann, wenn ich „Gefragt – Gejagt“ sehen konnte. Manchmal sind die Fragen ganz schön gemein, aber ich mag alles an dem Format.“

„Die ‚kleiner grüner Kaktus‘-Version der Jäger.“

„Mein Highlight der vergangenen Staffel war die Verabschiedung von Karl Otto Nagorsnik.“

„Insgesamt drei Lieblingsmomente: Zum einen als Adriane Rickel die 22 für sich verbuchen konnte und zum anderen ist es immer wieder toll zu sehen, wenn Kandidaten eine hohe Summe mit nach Hause nehmen. Der dritte Lieblingsmoment: Wenn Sie, Herr Jacoby, in der Folge zu sehen sind […]“

„Die Umarmung von Alexander Bommes und Adriane Rickel nach ihrem Rekordfinale!“

„Die Kabbeleien zwischen Jäger und Moderator.“

„Eigentlich immer der Moment, wenn der Sieg in letzter Sekunde entschieden wird. Spannung pur, das ist ‚Gefragt – Gejagt‘.“

Welches ist dein ganz persönliches Highlight der vergangenen Jahre? Alles in allem wird sicherlich auch in diesem Jahr bei „Gefragt – Gejagt“ wieder einzigartige Quizgeschichte geschrieben! Außerdem werden bei den Zuschauern sowie den ehrgeizigen Jägern und mutigen Kandidaten viele neue unvergessliche Lieblingsmomente hinzukommen.