ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner bereitet sich auf Sendung vor – plötzlich passiert ihr ein Malheur „Autsch!“

„Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner scheint momentan vom Pech verfolgt zu sein. Zumindest, wenn es um das Thema Beauty geht. Der ARD-Star meldet sich kurz vor der Sendung nun auf Instagram zu Wort und berichtet von einem kleinen Malheur, das ihr passiert ist.

Die ARD-Moderatorin hat im Backstagebereich des Senders offenbar nicht richtig aufgepasst – und hat jetzt starke Schmerzen.

ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner passiert Malheur

In ihrer Instagram-Story verrät Mareile Höppner ein Geheimnis hinter den „Brisant“-Kulissen: „Oh Leute, wir schminken und frisieren uns ja jetzt selbst für die Sendung seit längerem“, beginnt die 43-Jährige ihre Worte. Und dann verrät sie, was ihr Backstage passiert ist.

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Sie wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion RTL Nord

Danach wurde sie zur Wettermoderatorin bei Guten Abend RTL

2002 moderierte sie die Sendung selbst

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 ist sie beim ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ als Moderatorin tätig

Mareile Höppner hat einen Sohn

ARD-Moderatorin Mareile Höppner. Foto: imago images / Future Image

„Und jetzt habe ich mir gerade meinen Finger verbrannt so doll. Also wenn ich hüpfe und zucke in der Sendung, dann wisst ihr, woran es liegt. Autsch!“

Was genau für den kleinen Beauty-Unfall verantwortlich war, das verrät Mareile nicht. Das Ganze klingt aber durchaus nach einer misslungenen Glätteisen-Aktion. „Kann nichts dafür“, beteuert Mareile zumindest.

Es ist bereits das zweite Malheur innerhalb von zwei Tagen, das der Moderatorin passiert.

Da sich die TV-Gesichter für das ARD-Magazin nun selbst herrichten müssten, hatte Mareile Höppner kürzlich einen Selbstversuch gewagt und sich – ebenfalls kurz vor der Show – selbst die Haare geschnitten. Schließlich sind Friseurläden derzeit aufgrund des Lockdowns noch voraussichtlich bis zum 14. Februar geschlossen. Was bei der Haarschneide-Session herauskam, war alles andere als gelungen. Kurzum: Die „Brisant“-Moderatorin hatte anschließend schiefe Haare!

Wer sich selbst ein Bild davon machen will, der kann das hier tun >>> (jhe)