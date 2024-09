ARD hält weiterhin an Florian Silbereisen fest

Es gibt einen Mann, der in der Welt des deutschen Fernsehens so fest verankert ist wie der Eiffelturm in Paris: Florian Silbereisen. Der charmante Moderator und Schlagerstar ist nicht nur das Gesicht vom „Schlagerboom“, sondern auch der unangefochtene Quotengarant der ARD. Und das soll sich angeblich auch in den kommenden Jahren nicht ändern!

Die ARD hat laut „Bild“ große Pläne für Florian Silbereisen, und das bedeutet: Ein neuer Vertrag muss her. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist bereits in den Verhandlungen mit dem Publikumsliebling, um seine erfolgreichen Shows weiterhin im Ersten zu präsentieren. Die Zustimmung des Rundfunkrates ist jedoch noch erforderlich, und genau diese Entscheidung steht am 17. September an.

Florian Silbereisen: Bleibt er der ARD treu?

Auf der Agenda der 222. Sitzung des MDR-Rundfunkrates steht ein entscheidender Punkt: der Antrag auf Fortsetzung der Auftragsproduktion „Die Feste mit Florian Silbereisen“. Dabei handelt es sich um die meistgesehene Musikshowreihe, die auch in den nächsten Jahren die Zuschauer begeistern soll. Der Vertrag umfasst laut „Bild“-Informationen acht Shows für 2025 und 2026, aber Florians Engagement geht noch weiter.

Auch andere ARD-Sender, wie der Bayerische Rundfunk, wollen ihn angeblich für Shows wie die Silvestershow an Bord haben. Der Rundfunkrat des MDR muss nun entscheiden, ob Florian Silbereisens Shows weiterhin Teil des ARD-Programms bleiben. Die Sitzung verspricht spannend zu werden, denn das Ergebnis ist offen. Doch die ARD scheint fest entschlossen, Florian auf keinen Fall verlieren zu wollen.

Schon bald wird Florian Silbereisen wieder die Massen begeistern. Am 18. und 19. Oktober steigt der „Schlagerboom 2024“ in der Dortmunder Westfalenhalle. Die Veranstaltung ist längst ausverkauft, was einmal mehr die Beliebtheit des Moderators unterstreicht.

Und am 15. November wird Florian gemeinsam mit der ebenso beliebten Barbara Schöneberger die Preisverleihung „Goldene Henne“ moderieren – ein absolutes Highlight im MDR-Programm.