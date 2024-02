ARD-Star überrascht mit Beichte – „Habe geheim gehalten, dass ich einen Sohn habe“

Er gehört zu den erfolgreichsten Newcomern der letzten Jahre: Sänger und Schauspieler Emilio Sakraya eroberte die Herzen seiner Fans im Sturm. Der 27-Jährige war schon in zahlreichen Produktionen der ARD und des ZDF zu sehen. Vielen dürfte er auch aus dem aktuellen Netflix-Film „60 Minuten“ oder seiner jüngsten Teilnahme an der Spielshow „Schlag den Star“ bekannt sein. Nun macht der gebürtige Berliner ein Geständnis, mit dem wirklich keiner gerechnet hätte.

ARD-Star Emilio Sakraya ist Vater

„Tatort“, „4 Blocks“, „Bibi und Tina“: Die Liste der Filme, in denen Emilio Sakraya mitgespielt hat, scheint endlos. Und auch mit seiner Musik ist der 27-Jährige durchaus erfolgreich. Doch er nutzt seine Songs nicht nur dafür, um seine Fans zu unterhalten. Er verarbeitet dort auch wichtige Dinge aus seinem Leben.

+++ ARD trauert: „Polizeiruf 110“-Star Pablo Grant (†26) tot – hier wird er ein letztes Mal zu sehen sein +++

In seinem „Cacio e Pepe“ verriet er neulich, dass er bereits Vater ist. „Ich habe immer geheim gehalten, dass ich einen Sohn habe, weil es die eine Sache ist, die ich für mich alleine erleben und erfahren und nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollte“, sagte Sakraya der Deutschen Presse-Agentur. Doch wie kam es nun zu dem Sinneswandel?

ARD-Star bricht seine Schweigen

In seinem Song singt Emilio Sakraya: „Es ist nachts, ich schau‘ durchs Pitchdeck, weil mein Management wissen will, was ich von der ‚Tommy out of home‘-Kampagne halte. Obwohl ich grad ’ne freie Stunde in den Bergen verbringe mit mei’m Sohn und wir Hände halten.“ Eine deutliche Botschaft an seine Fans, die er nicht ohne Grund herausgeschickt hat.

+++ ARD-Star Frederick Lau über Stress mit Co-Star Kida Ramadan – „Weiß auch nicht, wie er darauf kommt“ +++

Mehr News:

„Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, es einmal öffentlich zu sagen, um den letzten Genuss vom Vatersein erleben zu können und ich eben nicht ständig aufpassen muss, ob mich jemand sieht, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin“, erklärt er.