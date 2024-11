„Die Notärztin“: Vermutung bestätigt – ARD macht Entscheidung offiziell

Freunde packender Krankenhausgeschichten aufgepasst: Die ARD-Serie „Die Notärztin“ hat grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten!

Nachdem die erste Staffel im Februar 2024 mit einer beeindruckenden Reichweite von fast fünf Millionen Zuschauern startete, steht nun offiziell fest. Dr. Nina Haddad, gespielt von Sabrina Amali, wird bald wieder in Aktion treten.

Der WDR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 20. November nun dem Fortsetzungsantrag zugestimmt. Die Dreharbeiten sollen, wie „Quotenmeter“ berichtet, im kommenden Jahr beginnen.

ARD: So steht es um die Erfolgsserie

Obwohl die Zuschauerzahlen im Verlauf der ersten Staffel leicht gesunken sind, blieb die Serie mit durchschnittlich 4,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,4 Prozent ein voller Erfolg. Kein Wunder also, dass die Entscheidung für eine Fortsetzung schnell fiel. In der Serie, die in Mannheim spielt, arbeitet Dr. Haddad auf der Feuerwache III und navigiert durch die Herausforderungen des Notarztlebens.

Neben Sabrina Amali glänzten in der ersten Staffel auch Darsteller wie Paul Zichner, Max Hemmersdorfer, Anna Schimrigk und viele andere, die zusammen mit einem talentierten Ensemble die packenden Geschichten zum Leben erweckten. Die Regie führte Jan Haering, der zusammen mit Tine Thoene auch die Drehbücher schrieb. Die Produktion lag in den Händen von Polyphon Pictures im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion für Serien im Hauptabendprogramm.

Fans können sich also freuen! Bald geht es weiter mit dramatischen Rettungseinsätzen und emotionalen Geschichten, die „Die Notärztin“ so erfolgreich gemacht haben. Bleibt nur noch die Frage, welche neuen Herausforderungen Dr. Nina Haddad in der kommenden Staffel erwarten. Die Spannung steigt!