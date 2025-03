Trauer um ARD-Star: Antje-Katrin Kühnemann kurz nach Geburtstag verstorben (†80)

Sie war die wohl bekannteste TV-Ärztin Deutschlands und über Jahre hinweg ein vertrautes Gesicht in unseren Wohnzimmern: ARD-Star Antje-Katrin Kühnemann. Nun die traurige Nachricht: Die beliebte Medizin-Expertin ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der Verlust trifft die deutsche Fernsehbranche, denn Kühnemann prägte die Gesundheitsberichterstattung wie keine andere.

ARD-Star Antje-Katrin Kühnemann verstorben

Das Fernsehen verliert eine seiner bekanntesten Gesundheitsexpertinnen. Die beliebte TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann ist mit 80 Jahren gestorben. Wie die „tz“ berichtet, starb sie nur kurze Zeit nach ihrem 80. Geburtstag (22. Februar) in ihrem Haus am Tegernsee.

Eine Woche zuvor stand die Medizinerin noch auf der Bühne – am 25. Februar hatte sie einen Auftritt in der Kleinen Komödie im Bayerischen Hof. Mit ihrem letzten öffentlichen Termin verabschiedete sie sich auf eine Art und Weise, die so typisch für sie war: Voller Lebensenergie, trotz der großen gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen sie bereits lange kämpfte.

ARD-Star kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Kühnemann wurde durch ihre Sendungen „Die Sprechstunde“ im BR und „Ratgeber Gesundheit“ in der ARD zur festen Größe im deutschen Fernsehen. Mit ihrer einfühlsamen Art und ihrem Fachwissen war sie für viele Zuschauer die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen.

Doch der ARD-Star kämpfte auch mit gesundheitlichen Problemen. 2010 wurde eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert, es folgte eine Chemotherapie. Erst im September hatte Kühnemann offen über ihre Todessehnsucht gesprochen. „Ich habe keine Angst vor dem Tod und sehne ihn herbei. Wenn mein Mann mich holt, füge ich mich“, sagte sie damals der „AZ“. „Dann sind endlich meine permanenten Schmerzen vorbei.“ Ihr Mann Jörg Gühring war bereits 2021 verstorben.

Ihre TV-Karriere hatte Antje-Katrin Kühnemann 1965 begonnen – als jüngste Fernsehansagerin Deutschlands stand sie für den Bayerischen Rundfunk und die ARD vor der Kamera. Damals war sie 20 Jahre alt. Das Format gehörte zu den langlebigsten Gesundheitsmagazinen im deutschen Fernsehen.