ARD schmeißt „Hart aber fair“ aus dem Programm – das steckt dahinter

Normalerweise werden am Montagabend in der ARD um 21 Uhr aktuelle politische und gesellschaftliche Themen diskutiert. An diesem Montag (3. März) kommt es aber anders, der Talk „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth entfällt komplett.

Doch was steckt hinter der drastischen Entscheidung des ARD? Wer die Todesfahrt in Mannheim (hier mehr) dahinter vermutet, liegt falsch. Der Grund ist ein anderer.

ARD ändert Programm am Rosenmontag

Auch wenn es angesichts der schrecklichen Ereignisse in Mannheim in den Hintergrund gerückt sein mag, ist Karneval 2025 an diesem Montag auf dem Höhepunkt. In ganz Deutschland finden Rosenmontagsumzüge statt, allen voran in der Hochburg Köln (hier mehr lesen).

Genau das ist auch der Grund, warum die ARD an diesem Tag ihr Programm anpasst und auf den eher ernsten Talk „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth verzichtet. Anstatt harter Debatten zeigt der Öffentlich-Rechtliche Sender am Montag ab 20.15 Uhr die Show „Karneval in Köln 2025“ aus der Festhalle in Gürzenich.

Wer sich dazu entscheidet, auch ohne „Hart aber fair“ am Montagabend ARD zu schauen, kann einige illustre Promis sehen. So sind unter anderem Guido Cantz und Bernd Stelter dabei. Als musikalische Untermalung treten die Höhner, Bläck Föös und Brings auf.

„Hart aber fair“ in der ARD erst wieder in einer Woche

Eine neue Folge „Hart aber fair“ können ARD-Zuschauer erst wieder nächsten Montag (10. März) um 21 Uhr auf dem Sender sehen. Bisher sind weder das Thema noch die Gäste für diese Ausgabe öffentlich.

Wenn du mit Karneval nichts anfangen kannst und auf deine tägliche montägliche Dosis „Hart aber fair“ nicht verzichten möchtest, kannst du die vergangenen Folgen auch in der ARD-Mediathek schauen. Die letzte Ausgabe befasste sich direkt nach der Bundestagswahl 2025 mit dem Wahlergebnis und hatte unter anderem Philipp Amthor zu Gast.