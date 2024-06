ARD-Moderator Alexander Bommes von TV-Aktion überrumpelt: „Das ist eine Sauerei“

Es hätte eine gewöhnliche Sportanalyse vor dem hochkarätigen Duell Österreich gegen Frankreich werden sollen, doch was sich am Montagabend (17. Juni) in der ARD abspielte, wird den Zuschauern wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Fußballstar David Alaba, der aufgrund einer Kreuzbandverletzung bei der EM 2024 nur als moralische Stütze dabei ist, sorgte gemeinsam mit Moderator Alexander Bommes und Fußballexperte Bastian Schweinsteiger für unerwartete Lacher.

ARD: TV-Aktion sorgt für Gelächter

Während des Gesprächs auf dem Fußballfeld nahm das Geschehen eine überraschende Wendung. Schweinsteiger, bekannt für seinen trockenen Humor, brachte eine vergessene Anekdote auf, die Bommes offenbar nicht mehr auf dem Schirm hatte. „Das lustige ist ja Alex, du hast ja auch eine Vergangenheit mit dem David. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Berlin waren, da hast du plötzlich den Justin Bieber nachgemacht.“

Kannst du dich daran noch erinnern?“, fragte Schweinsteiger und stellte Bommes damit vor ein Rätsel. Die ARD spielte daraufhin ganz plötzlich einen Clip aus dem „Sportschau Club“ nach dem DFB-Pokalsieg der Bayern im Jahr 2013. Zu sehen war, wie Alaba den Hit „Baby“ von Justin Bieber sang, während Bommes neben ihm beatboxte. Lachen macht sich vor dem ahnungslosen ARD-Moderator breit.

„Das ist eine Sauerei. Das hast du an mir vorbeigeschmuggelt“, rief Bommes aus, während Schweinsteiger schelmisch entgegnete: „Dass du so gut beatboxen kannst, wusste ich gar nicht. Also, dass der David Justin Bieber singen kann, wusste ich ja, aber nicht, dass du beatboxen kannst.“

Neben seiner Rolle im Fußball ist der Moderator auch täglich in der Quizshow „Gefragt – Gejagt" zu sehen.