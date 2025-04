„Gefragt – Gejagt“: Bommes verwarnt Jäger – seine Reaktion spricht Bände

Zum zweiten Mal in diesem Jahr begrüßt Alexander Bommes das Publikum zu „Gefragt – Gejagt“. Am Donnerstagabend (24. April) versuchen die Kandidaten Max Hövelbrinks, Elisa Starck, Jan-Gerrit Heddinga und Nicole Öztas ihr Glück und treten gegen den „Quizgott“ Sebastian Jacoby an. Doch ausgerechnet der sorgt bei dem Moderator an einer Stelle für Verärgerung.

„Gefragt – Gejagt“: Jäger macht ernst

An diesem Abend beweist Sebastian Jacoby, wieso er zu den gefürchtetsten Jägern bei „Gefragt – Gejagt“ gehört. Die ersten beiden Kandidaten haben nämlich keine Chance gegen sein geballtes Quizwissen und müssen trotz einer guten Schnellraterunde auf der Stelle wieder nach Hause gehen.

Die dritte Kandidatin in der zweiten Folge namens Elisa Starck legt zu Beginn schon einmal gut vor. Insgesamt 4.000 kann sie in der Schnellraterunde mit Alexander Bommes erspielen. Bei den Angeboten des Jägers kommt sie jedoch ins Grübeln. Und auch der Moderator muss kurz darüber nachdenken, was der „Quizgott“ da anbietet.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes wird deutlich

„Ich ändere meine Herangehensweise etwas“, sagt der Jäger und bietet der Kandidaten auf der unteren Stufe schonmal 3.000 Euro an. Oben warten sage und schreibe 30.000 Euro auf Elisa Strack. Anders als erwartet entscheidet sie sich allerdings nicht für das ganz große Geld, sondern wählt sogar die Sicherheitsstufe.

Eine Entscheidung, die dem Jäger so gar nicht gefällt. Schulterzuckend nimmt er sie jedoch hin und zieht die Augenbrauen hoch. „Jetzt müssen Sie nicht so machen, Herr Jacoby. Sie haben es hingestellt und angeboten“, ermahnt Moderator Bommes daraufhin seinen Kollegen. Dieser lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und konzentriert sich auf das Duell. Ein Schmunzeln kann er sich jedoch nicht verkneifen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.