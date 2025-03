Antoine Monot: Nach „Behringer und die Toten“ (RTL) ist es beschlossene Sache

Von Daily-Soaps über Reality-TV bis hin zu True-Crime-Formaten – RTL bietet für jeden Geschmack das passende Programm. Doch in letzter Zeit setzt der Sender verstärkt auf ein Genre, das in Deutschland besonders gut ankommt: Krimis! Seit einigen Monaten wird die Primetime des Senders immer wieder zur Bühne, auf der Ermittler rätselhafte Verbrechen aufklären. Und auch am Dienstagabend (25. März) war es wieder so weit: „Behringer und die Toten“ kehrte mit einem neuen Fall zurück!

Aber konnte der fränkische Kommissar Behringer (gespielt von Antoine Monot) erneut die Zuschauer vor die Bildschirme locken?

RTL: Starker „Tödlicher Dienstag“ für Antoine Monot

Die Krimi-Reihe „Behringer und die Toten“ startete im vergangenen Jahr bei RTL und begeisterte direkt mit ihren ersten Episoden. Nun ging die Erfolgsserie weiter – und das mit einem besonders verzwickten Fall. In der vierten Folge mit dem Titel „Romeo“ wird ein Lehrer vor einer Elite-Schule in Oberfranken überfahren. Schnell ist klar: Das war kein Unfall, sondern Mord.

In Deutschland kam die Folge am Dienstagabend gut an, wie RTL berichtet. Die vierte Folge von „Behringer und die Toten“ lockte durchschnittlich 2,92 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 12,6%) vor die Bildschirme. Damit konnte sich der RTL-Krimi im Vergleich zur Vorwoche sogar noch steigern. Besonders stark lief es bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL-Krimi hat Grund zur Freude

Auch bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) konnte sich der 90-Minüter mit 8,3 Prozent Marktanteil behaupten. Insgesamt war es ein erfolgreicher Abend für RTL: Mit einem Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Sender vor der Konkurrenz.

Am 1. April wird noch einmal die Folge „Feuerteufel“ ausgestrahlt, bevor es am 8. April mit einer neuen Krimi-Reihe auf RTL weitergeht. Dann ist Zeit für „Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi.“ Es bleibt spannend, ob sie an den Erfolg von „Behringer und die Toten“ anknüpfen kann.

Fans der Reihe, die Schauspieler Antoine Monot als Ermittler verpasst haben, können sich den vierten Fall „Behringer und die Toten“ in der Mediathek bei RTL+ anschauen.