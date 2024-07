Anne Will strahlt vor Glück: Jetzt zeigt sie es allen!

Anne Will hat sich mit ihrer gleichnamigen Talkshow einen festen Platz im deutschen Fernsehprogramm gesichert. Mit ihrer unverblümten Art und scharfen Fragen hat sie sich nicht nur Freunde gemacht – doch genau das war ihr Erfolgsgeheimnis! Während der TV-Star sonst den Part des Interviewers übernimmt, muss sie sich nun selbst dem Fragenhagel stellen – vor allem bezüglich ihres Beziehungsstatus.

Anne Will: Ist sie frisch verliebt?

Anne Will hat in ihrem Leben viele Höhepunkte erlebt. So gut wie jeden Sonntag führte sie als Gastgeberin durch ihre eigene Talk-Sendung um 21.45 Uhr in der ARD. Im Jahr 2023 war dann Schluss – am 3. Dezember flimmerte das letzte Mal eine Ausgabe mit Will über die deutschen Bildschirme. Während die TV-Lady vor den Kameras immer ein Lächeln übrig hatte, schlug sie kürzlich hinter den Kulissen ernstere Töne an!

Im Rahmen des ARD-Podcasts „Sucht und Süchtig“ machte die Talkmasterin ein überraschendes Geständnis. Die Journalistin kämpft mit mentalen Problemen, suchte dafür sogar einen Therapeuten auf. Mittlerweile hat Will ihr Strahlen wieder – und kann sich damit auf einen neuen Lebensabschnitt einlassen. Der beginnt vor allem mit einer neuen Frau an ihrer Seite!

Anne Will: Es knistert!

Ziemlich verliebt und sehr vertraut spazierten zwei Frauen Ende vergangener Woche durch die Straßen Berlins. „Bild“ fand heraus: Es sind TV-Star Anne Will und Podcasterin Su Holder. Die beiden lernten sich bereits im April dieses Jahres bei Holders Show kennen und tauschten tiefe Blicke aus – die beiden Medienprofis schienen sich bestens zu verstehen.

Noch vor wenigen Jahren zeigte sich Will glücklich mit ihrer langjährigen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau, der Publizistin Dr. Miriam Meckel. Die Beziehung der beiden ging allerdings in die Brüche. 2022 fand die Talkmasterin eine neue Partnerin – auch diese Verbindung hielt nicht lange. Ob Anne Will nun in Su Holder ihre neue Traumfrau gefunden hat?

Die Zeit wird sicherlich zeigen, in welche Richtung sich die Beziehung von Anne Will und Su Holders entwickeln wird. Umso schöner, die Moderatorin momentan wieder glücklich zu sehen.