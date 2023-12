Anne Will macht endgültig Schluss – „Ein letztes Mal“

Alles hat ein Ende – auch die Talkshow von Anne Will in der ARD. An diesem Sonntag (3. Dezember) lädt die Moderatorin zum letzten Mal Gäste in ihre Talkshow ein.

Ganze 16 Jahre und 553 Sendungen hatte Anne Will das letzte Wort in ihrer Talkrunde, sprach mit Politikern wie Angela Merkel und Jens Spahn. Kein Wunder, dass der Abschied schwer fällt – allerdings nicht Anne Will selbst, sondern eher ihren Kollegen und Fans.

Anne Will: Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern

Der Abschied von Anne Will an diesem Sonntag bedeutet auch einen Neuanfang für die ARD-Talkshow zu der begehrten Sendezeit. So wird Caren Miosga ab Januar ihre eigene ARD-Talkrunde moderieren und die 57-jährige Will somit beerben.

Miosga lässt es sich daher auch nicht nehmen, ihre Vorgängerin auf „X“ (vormals Twitter) gebührend zu verabschieden. „Vor Deiner Leistung kann ich mich nur verneigen, liebe Anne Will. Du hast 16 Jahre Sonntag um Sonntag gleichsam klug, wach und unaufgeregt für uns die Welt sortiert. Großen Dank dafür!!“, schreibt 54-Jährige am Sonntagnachmittag.

„Danke dir, liebe Caren Miosga. Ich winke dir nachher zu“, erwidert die Talkshow-Ikone prompt. Doch die TV-Kollegin ist nicht die einzige, die sich bei Will bedankt.

Anne Will: „2024 ist Neustart angesagt“

Auch auf Facebook kommentieren einige Zuschauer unter dem Beitrag der „ARD Mediathek“, dass sie Anne Will und ihre Talkshow vermissen werden. „Echt schade“, heißt es oft oder „Sie hat das echt immer super gemacht. Danke dafür“ und „Eine der Guten geht – danke für spannende Gespräche!“

Anne Will selbst scheint mehr als bereit für das Ende ihrer ARD-Talkshow zu sein. Bereits Anfang des Jahres, als bekannt wurde, dass dieses Talk-Jahr das letzte für die Journalistin sein wird, erklärte sie: „2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven.“ Welche das sind, darüber hüllte sich Anne Will in Schweigen – in einem „Interview ohne Worte“ mit dem „SZ Magazin“ deutete sie allerdings an, dass gesellige Treffen mit Freunden und Bier in den letzten Jahren zu kurz gekommen wären.

Die letzte Sendung „Anne Will“ läuft an diesem Sonntag (3. Dezember) um 21.45 Uhr in der ARD oder in der Mediathek. Gäste zu dem Thema „Die Welt in Unordnung – Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?“ sind unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck und Schriftsteller Navid Kermani.