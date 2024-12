Annemarie Eilfeld rührt mit Message – sie kämpft um ein 2. Kind

Die frühere DSDS-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld hat einen großen Wunsch: Sie träumt von einem zweiten Kind. Doch dieser Wunsch ist nicht so leicht zu erfüllen.

Der Grund: Sie leidet unter dem Polyzytischen Ovarialsyndrom (PCOS). Diese Erkrankung und Hormonstörung erschwert vielen Frauen das Schwangerwerden. Dennoch gibt sich die 33-Jährige kämpferisch und verliert nicht ihre Hoffnung.

Annemarie Eilfelds und Verlobter Tims sehnlicher Kinderwunsch

Vor zweieinhalb Jahren erlebte sie mit ihrem Verlobten Tim Sandt (33) ein unvergessliches Highlight. So wurde ihr erster gemeinsamer Sohn Elian geboren. Damals war der Weg zur Geburt durch ihre Erkrankung auch sehr steinig. „Mit meinem PCO-Syndrom ist mein Sohn Elian immer noch ein Wunder für mich“, beschreibt sie die Freude über ihre erste Geburt.

Durch ihre Erkrankung leide sie an einem verspäteten Zyklus-Zeitpunkt. Medikamente sollen Abhilfe schaffen, damit der Menstruationszyklus nach 33 Tagen ende. Zum Vergleich läge ihr Zyklus aktuell bei 40 bis 42 Tagen.

Für Tim und sie stehe es im Vordergrund, die Sache ruhig anzugehen und keinen Stress aufzubauen. Dennoch verlieren sie ihr Ziel nicht aus den Augen und „kämpfen um ihr zweites Glück.“

Direktes Umfeld spendet ihr Kraft

Eine zusätzliche Hürde seien derweil die verordneten sechs Nahrungsergänzungsmittel sowie die Nebenwirkungen der Medikamente. Außerdem leide Annemarie an Diabetes Typ 2. Ein Punkt stehe für das Paar aber definitiv fest: Es käme für sie und ihren Partner niemals in Frage, ein Kind aus einer Kinderwunsch-Klinik für 10.000 Euro zu holen.

In dieser schwierigen Zeit konnte sich die Schlagersängerin bedingungslos auf ihren besten Freund Jeldos Stecker verlassen. Der Make Up-Artist wisse perfekt, wie er sie aufmuntern könne. So richtet sie wärmende Worte an ihn: „Es tut dann einfach gut, mit ihm zu reden, weil er als Gay-Freund eine andere Sicht auf Familienplanung hat. Da ist er schon meine Stütze und sorgt für gute Laune.“