Trump vergleicht Putin mit einem Kind – Moskaus Reaktion ist scharf

Ein Vergleich sorgt für Wirbel! Donald Trump hat beim Merz-Besuch im Oval Office eine umstrittene Aussage zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine gemacht. Er verglich die Situation beider Kriegsparteien mit einem Streit zwischen Kindern. „Manchmal sieht man zwei kleine Kinder, die sich wie verrückt streiten“, so der Präsident in Richtung Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj.

„Sie wollen nicht auseinandergezogen werden. Manchmal ist es besser, sie eine Weile kämpfen zu lassen und sie dann auseinanderzuziehen“, sagte Trump weiter über die sich raufenden Kinder in seiner Metapher. Der Kreml antwortete jetzt ziemlich kritisch auf diesen Vergleich.

+++ Auch interessant: Rache von Trump: Jetzt geht’s sogar um die Abschiebung aus den USA +++

Kreml von Putin reagiert: „Für uns ist es eine existenzielle Frage“

Dmitrij Peskow, Sprecher von Wladimir Putin, reagierte am Freitag in einer Stellungnahme. „Vielleicht ist Trump dieser Meinung“, erklärte Peskow in Moskau. Für Russland sei der Konflikt jedoch „eine existenzielle Frage“.

Der Putin-Sprecher teilte mit: „Es geht um unsere nationale Sicherheit, die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes.“ Gleichzeitig beschuldigte Peskow den Westen, alle russischen Vorschläge zur Lösung des Konflikts abgelehnt zu haben.

Trump-Vergleich nicht angemessen für das Leid des Krieges

Weder Trump noch Putin gehen in ihren Aussagen auf das Leid der Ukraine ein. Seit mehr als drei Jahren verteidigt sich das Land gegen die russische Invasion. Die Ukraine kämpft um ihre Existenz und steht einer militärisch überlegenen Atommacht gegenüber.

Putin lässt in den Kommentaren seines Sprechers unerwähnt, dass Russland der Aggressor im Krieg ist. Trumps Vergleich des Kriegs mit einem Streit zwischen Kindern verkennt wiederum das Ausmaß des Konflikts.

Weitere Nachrichten für dich:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.