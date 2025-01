Anna-Maria Zimmermann: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Schmerzhafte Nachricht aus der Schlagerwelt: Anna-Maria Zimmermann (36) und ihr Ehemann Christian Tegeler haben sich nach neun Jahren Ehe getrennt! Der Gastronom hat das gemeinsame Heim in Nordrhein-Westfalen verlassen, wie BILD exklusiv erfuhr.

Anna-Maria bestätigte am Mittwoch (8. Januar) gegenüber dem Boulevard-Blatt die traurige Nachricht: „Ja, Christian und ich haben uns einvernehmlich getrennt. Unsere Kinder stehen für uns weiterhin im Mittelpunkt.“ Trotz des Beziehungsendes bleibt das Elternteam für die Söhne Matti und Sepp bestehen.

Anna-Maria Zimmermann: Aus und vorbei – ihre Liebe hielt nicht stand!

Vor 17 Jahren begann ihre Liebesgeschichte, 2015 gaben sie sich das Ja-Wort. Zwei Jahre später kam Sohn Matti zur Welt, 2020 folgte Sepp. Anfangs meisterten sie den Spagat zwischen Karriere und Familie perfekt. Anna-Marias Erfolgsgeheimnis? „Wir verstehen uns so gut, weil wir uns gar nicht sehen. Wir wissen, wann wir unsere Urlaube haben und wann wir wieder als Familie zusammen sind. Aber wir leben eigentlich aneinander vorbei.“ Genau dieses Prinzip wurde ihnen zum Verhängnis.

Die Corona-Pandemie setzte der Ehe schwer zu. Auftritte fielen aus, Christians Golf-Restaurant musste schließen. Plötzlich waren sie Tag und Nacht zusammen – und das Chaos nahm seinen Lauf. „Wir fühlten uns wie in einem Käfig gefangen,“ beschreibt Anna-Maria die angespannte Lage 2023 in einem Interview mit RTL.

Die erzwungene Nähe führte dazu, dass sie im eigenen Haus auf Distanz gingen. „„Das war wirklich ganz schlimm. Wir haben die Kinder abends in Bett gesteckt, und das war so: ,Ich geh‘ nach oben Fernsehen gucken.‘ ,Okay, ich unten‘“, gestand die Sängerin in einem Podcast.

Auch nach der Pandemie fanden sie nicht zurück zur alten Harmonie. Die einstige Liebe kühlte ab, und im Spätsommer fiel die Entscheidung: Trennung! Doch sie bleiben für ihre Jungs das „Team Eltern“ – vorbildlich!