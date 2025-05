Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz machen es offiziell – „Schauen wir mal, was wird“

Lange haben die Fans von Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann spekuliert, ob sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Einige stellten die Vermutung an, dass die 36-Jährige sogar mit Julian Benz anbandeln würde, einer ihrer Ballermann-Kollegen.

Nun bringen die beiden die brodelnde Gerüchteküche zum Schweigen und veröffentlichen ein gemeinsames Video auf Instagram. Die Zeilen, die Anna-Maria Zimmermann dazu teilt, sprechen Bände. Ganz zur Freude zahlreicher Fans und Kollegen der beiden.

Anna-Maria Zimmermann macht es offiziell

Darauf habe die Fans der beiden Ballermann-Stars sehnsüchtig gewartet. Am Freitagnachmittag (16. Mai) veröffentlichten beide ein gemeinsames Video, welches sie beim gemeinsamen Herumalbern im Garten zeigt. Dabei sieht man auch, wie die Sängerin Julian Benz einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Beide strahlen über beide Ohren.

+++ auch interessant für dich: Anna-Maria Zimmermanns erster Auftritt im Megapark: „Ich war noch nie so nervös“ +++

„Glück ist kein Ziel, sondern eine Reise. Lasst uns reisen… Das Telefon steht nicht mehr still, dabei wollen wir doch einfach glücklich sein, unser Leben genießen. Schauen wir mal, was wird. (…) Ich lasse euch zum ,,richtigen‘ Zeitpunkt immer teilhaben an meinem Leben. Ein Video sagt mehr als 1000 Worte“, schreibt die 36-Jährige zu dem Instagramvideo dazu. Zahlreiche Kollegen und auch einige Fans sind begeistert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anna-Maria Zimmermann sorgt für Begeisterung

Ein Blick in die Kommentare zeigt, wie groß die Freude über diese Ankündigung ist. Mallorca-Stars wie Isi Glück, Oli P., Kreisligalegende oder Ikke Hüftgold gratulieren den beiden und wünschen ihnen alles Gute. Von Seiten der Instagram-Fans kommt ähnliches Feedback.

+++ auch spannend: Urlaub auf Mallorca: Julian Benz‘ Schreck-Anblick am Flughafen – „Macht mich traurig sowas“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Aw, ich find’s toll, dass ihr euch gefunden habt. Glückwunsch und alles Gute für euch!“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Na endlich ist es raus. Ich wünsche euch nur das Allerbeste.“