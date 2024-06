Anna-Carina Woitschak lässt Bombe platzen: Jetzt darf es jeder wissen

Die allzeit bekannte Castingshow „DSDS“ ebnete bereits mehreren Kandidaten den Weg in die Musikbranche. So legte auch Anna-Carina Woitschak seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show eine steile Karriere hin.

Als leuchtender Stern am Schlagerhimmel lässt sie die Herzen vieler Fans höher schlagen – und bald sogar noch mehr! Denn auf Instagram verkündet die Sängerin jetzt eine ganz besondere Überraschung!

Anna-Carina Woitschak lässt die Bombe platzen

Mit Songs wie „Mach das nochmal mit mir“ und „Verboten aber schön“ eroberte Anna-Carina Woitschak im Sturm die Schlager-Bühnen. Nach ihrer „DSDS“-Zeit konzentrierte sich die 31-Jährige auf den Aufbau ihrer musikalischen Karriere und veröffentlichte mehrere Alben, die in den deutschen Charts große Erfolge feierten.

Jetzt sorgt die Sängerin für einen weiteren Knaller. Auf Instagram kündigt Woitschak große Neuigkeiten an. „Am 30.06. sehen wir uns live im ZDF-‚Fernsehgarten'“, titelt sie unter einem Post, der sie vor dem Logo der Kult-Show um Andrea Kiewel zeigt. Der Fernsehgarten wird mit der Künstlerin in wenigen Tagen – wie könnte es anders sein – unter dem großen Motto der „Schlagerparty“ feiern. Fans von Anna-Carina können sich vor Freude kaum halten!

Fans sind überwältigt

Auf Instagram sind die Fans von Anna-Carina Woitschak komplett aus dem Häuschen. „Freue mich so sehr auf die Sendung. Sollte ich keine Karte mehr bekommen, werde ich es auf jeden Fall im TV schauen“ oder „Ich freu mich schon soo unglaublich doll auf diese Sendung“, liefern sich Follower der Sängerin einen euphorischen Schlagabtausch in der Kommentarspalte.

Auch Anna-Carinas Strahlen auf dem Foto lässt Rückschlüsse auf ihre Vorfreude schließen. An ihrer Seite werden außerdem „DSDS“-Gewinner Ramon Roselly, Schlager-Legende Bernhard Brink und Akrobat René Casselly stehen.

Wer die bezaubernde Stimme von Anna-Carina Woitschak nicht verpassen möchte, sollte kommenden Sonntag (30. Juni) unbedingt im ZDF-„Fernsehgarten“ einschalten.