Borussia Dortmund darf früher Transfers tätigen! Für SIE könnte es große Auswirkungen haben

Jetzt hat es Borussia Dortmund schwarz auf weiß. Wegen der Klub-WM erlaubt es die DFL dem BVB und dem FC Bayern München bereits in der Zeit vom 1. bis zum 10. Juni, neue Spieler zu registrieren (hier mehr dazu erfahren). Dadurch gewährleistet man, dass neue Spieler nicht erst in der Mitte des Turniers eingreifen.

Nach Aussagen der DFL liegt der Fokus hierbei vor allem auch auf der Rückkehr von Leihprofis, die aktuell für andere Vereine spielen. Borussia Dortmund hat einige davon. Hat einer von ihnen Chancen, bei der Klub-WM teilzunehmen?

Borussia Dortmund: Leihprofis horchen auf

Insgesamt vier Spieler hat der BVB derzeit bei anderen Vereinen geparkt. Für das Quartett könnte das zusätzliche Transferfenster große Auswirkungen haben. Wenn bei der Borussia auf ihren Positionen Bedarf herrscht, wäre es jetzt ein leichtes, sie vor der Klub-WM in Amerika zu registrieren und spielen zu lassen.

Einer dieser Leihspieler ist Diant Ramaj. Den Keeper verpflichtete der BVB erst im Winter, lieh ihn aber umgehend nach Kopenhagen aus. Dort soll er Spielpraxis sammeln, um bereit zu sein, wenn er in die Fußstapfen von Gregor treten muss. Schon in diesem Sommer könnte es so weit sein. Dann wäre es nur naheliegend, wenn Borussia Dortmund Ramaj auch mit zur Klub-WM nimmt.

Sturmduo mit Chancen?

Ebenfalls ausgeliehen sind Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller. Einst die großen Sturmhoffnungen des BVB gewesen, sind die Hoffnungen, dass sie im Ruhrgebiet noch Fuß fassen, überschaubar. Auch, weil beide bei ihren Leihstationen nicht gerade zünden.

Youssoufa Moukoko kommt auf überschaubare 199 Einsatzminuten – in der ganzen Saison. Seit Anfang Februar hat er für Nizza gar nicht mehr gespielt, stand zuletzt nicht mal mehr im Kader. Haller war in der Hinrunde ins spanische Leganes ausgeliehen, spielte dort aber kaum, weshalb man die Leihe abbrach. Im Winter ging es nach Utrecht. Dort spielt er zwar regelmäßig, bisher gelangen ihm dort aber auch nur drei Tore (eins in der Liga, zwei im Pokal).

Dass einer der beiden für die Klub-WM wichtig werden könnte, ist derzeit unwahrscheinlich. Serhou Guirassy ist gesetzt, dahinter kommt Maximilian Beier immer mehr ins Rollen.

Borussia Dortmund: Kaum Hoffnung für Coulibaly

Bleibt ein letzter Leihspieler: Soumaila Coulibaly. Ihn schickt Dortmund seit 2023 durch Europa. Erst Belgien, jetzt Frankreich. Einziges Problem: Auch in dieser Saison ist er verletzungsgeplagt, fällt aktuell zum zweiten Mal über einen längeren Zeitraum aus. Die Chancen, dass der BVB auf seine Dienste setzt, sind derzeit ebenfalls sehr gering.