Anna-Carina Woitschack: Mysteriöse Andeutung – spielt sie HIER auf ihren Ex Stefan Mross an?

Sie galten lange Zeit als Traumpaar in der Schlagerszene: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross trennten sich 2022 nach zwei Jahren Ehe überraschend voneinander, fanden anschließend woanders ihr Liebesglück. Doch hat die Sängerin wirklich komplett mit dem Thema abgeschlossen? Immerhin geht so eine Trennung nicht ganz spurlos an einem vorbei.

Anlässlich ihrer Teilnahme an dem neuen RTL-Show-Format „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ stellt sich Anna-Carina Woitschack nun auch pikanten privaten Fragen. Und macht bei den Antworten mysteriöse Andeutungen.

Anna-Carina Woitschack macht mysteriöse Andeutung

In der Reality-Krimi-Show, die am 20. September startet, geht es darum, auf Lügner-Jagd zu gehen oder selbst zu einem Lügner zu werden. Insgesamt 16 Promis nehmen an dem Format teil. Anna-Carina ist einer von ihnen.

Für die einstige „Immer wieder sonntags“-Co-Moderatorin ruft das Format offenbar keine guten Erinnerungen aus ihrem Privatleben hervor. Gegenüber RTL verrät sie: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch schwierig sein kann, wenn du jemanden ins Leben lässt, der sich dann als jemand anderes entpuppt.“ Und weiter: „Lügen haben kurze Beine, das ist eigentlich ein Leitfaden, der zieht sich durch mein ganzes Leben.“

Wen meint sie damit wohl? Etwa ihren Ex und seine neue Freundin Eva Luginger? Die war nämlich einst Anna-Carinas enge Freundin. Dass sie sich ausgerechnet Anna-Carinas Ex-Mann geschnappt hat, dürfte ein Stich gewesen sein.

Die Antwort auf die vorherige Frage weiß aber wohl nur Anna-Carina Woitschack selbst. Immerhin ließen sie und Stefan Mross bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im November 2022 auch gleich verlauten, dass sie sich immer noch in die Augen sehen können.