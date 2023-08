Anna-Carina Woitschack rechnet ab – „Man fühlt sich ein bisschen verraten“

Die Trennung von seinem Ehepartner dürfte schon schmerzhaft und schwierig genug sein. Doch wenn der Ex dann nach kurzer Zeit jemand Neues an seiner Seite hat, dürfte das Ganze noch schlimmer werden. Im Fall von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross kam es aber noch dicker.

Denn der „Immer wieder sonntags“-Moderator gab Monate nach der Trennung bekannt, dass er die ehemals guten Freundin von Anna-Carina Woitschack datet. Nun äußert sich die Schlagersängerin in der Sat.1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ zu der Beziehung zwischen Stefan Mross und Eva Luginger.

Anna-Carina Woitschack äußert sich erstmals

In der Vergangenheit hat die ehemalige DSDS-Teilnehmerin das Thema rund um ihren Ex und seiner neuen Freundin umschifft. Zwar erklärt sie in aller Öffentlichkeit, woran ihre Ehe letztendlich gescheitert ist und spricht auch über ihren neuen Partner, doch dessen aktuelles Liebesleben war dabei stets tabu.

Am Dienstag (22. August) war Anna-Carina Woitschak im „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort äußert sie sich zum ersten Mal zu den Geschehnissen rund um Stefan Mross und Eva Luginger. Ihre Aussagen sprechen dabei Bände.

Anna-Carina Woitschack spricht über „Stich ins Herz“

Kaum vorzustellen, wie sich die Schlagersängerin nach dieser Ankündigung gefühlt haben muss. Schließlich waren sie und Eva Luginger gute Freundinnen, gingen sogar gemeinsam auf Tour. Als sie demnach von der Beziehung der beiden erfuhr, war es für sie „ein kleiner Stich ins Herz“, verrät sie.

Weiter heißt es: „Man fühlt sich ein bisschen verraten und es enttäuscht einen.“ Trotzdem wünscht die 30-Jährige ihrem Ex-Partner und ihrer ehemaligen Freundin alles Gute. Sie stünden zwar nicht mehr im Kontakt, doch böses Blut scheint zwischen den Beteiligten nicht zu fließen.