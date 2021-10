Andreas Gabalier kann's nicht glauben: „Dass so etwas heutzutage noch möglich ist“

Es war ein atemberaubender Abend für Musiker Andreas Gabalier. Als allerletzter Künstler betrat der Schlager-Superstar aus Österreich am Samstagabend die Bühne des „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle.

Zunächst sang Andreas Gabalier seinen neuen Song „Liebeleben“, in dem er sich gegen Homophobie einsetzt. Dann kam plötzlich Florian Silbereisen mit einer Überraschung auf ihn zu.

Andreas Gabalier: Mega Überraschung beim 'Schlagerboom'

Der Showmaster hatte eine ganz besondere Ehre. Er durfte Andreas Gabalier erklären, dass sein Überhit „Hulapalu“ den „Diamond Award“ gewonnen hat. Sprich, dass eine Million Platten von „Hulapalu“ verkauft wurden.

----------------------------

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Andreas Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

-------------------------------

Gabalier selbst wirkte richtig gerührt. Er habe damals nie damit gerechnet, dass der Song so erfolgreich werden würde. Noch heute, nach sechs Jahren „Hulapalu“, sei eine der meistgestellten Fragen an ihn, was denn „Hulapalu“ eigentlich bedeute.

Andreas Gabalier: „Eigentlich unglaublich“

Und auch kurz nach der Show war Gabalier noch sichtlich gerührt. Auf Instagram teilte er ein Bild mit dem Award, schrieb dazu fast ein wenig fassungslos: „1.000.000 verkaufte Hulapalu-Platten. Diamond Award. Eigentlich unglaublich, dass sooo etwas heutzutage noch möglich ist. Dankeschön!“

Seine Fans jedenfalls feiern ihren Volks Rock'n'Roller. „Glückwunsch! War mega“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Mehr als verdient. Herzlichen Glückwünsch.“

-------------

Weitere Promi-Themen:

„Unter Uns“: Schock-Nachricht! Vermisster Freund von Ex-Darstellerin tot aufgefunden

Kate Middleton und Prinz William: Niemand ahnte es – überraschendes Beziehungs-Detail kommt ans Licht

„Tagesthemen“: Das gab’s noch nie! Ingo Zamperoni sorgt für überraschenden TV-Moment – er erinnert an Hollywood

-------------

Zuletzt überraschte Andreas Gabalier seine Fans. Mit dieser tollen Nachricht.

„Kelly Family“: Patricia Kelly ist im Krankenhaus – „Keine guten Nachrichten“

Währenddessen herrscht Sorge um Patricia Kelly. Die Promi-Dame ist im Krankenhaus. >>>Hier mehr erfahren.