Andreas Gabalier fassungslos: „Ist das jetzt wirklich besser?“

Es muss ein besonderes Konzert für Andreas Gabalier gewesen sein. Am Samstagabend (19. August) spielte der österreichische Schlager-Superstar im Tennisstadion in Kitzbühel. Ein Heimspiel für den Mann, der mit Songs wie „Hulapalu“ oder „I sing a Liad für di“ regelmäßig zigtausende Fans zum Ausrasten bringt. Und so sollte es – erwartungsgemäß – auch in Kitzbühel geschehen.

Und das gleich auf unterschiedliche Art und Weise. Schrieb Andreas Gabalier im Nachklang doch via Instagram: „Gelacht. Getanzt. Gesungen. Geweint. Kitzbühel.“ Eine Zusammenfassung, die wohl sehr treffend ausfiel.

Andreas Gabalier begeistert bei Kitzbühel-Konzert

Berichtet die österreichische Zeitung „Krone“ doch, dass bei dem Sänger am Ende wirklich Tränen flossen. So rannen dem 38-Jährigen nach seinem letzten Song „Amoi seg‘ ma uns wieder“ Tränen über die Wangen. „So sieht man den Volks-Rock‘n‘-Roller selten“, hieß es dazu von der Zeitung. Verständlich, widmete Gabalier den Song doch seiner Schwester und seinem Vater, die sich beide selbst das Leben nahmen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch den Fans, die bei Instagram über das Konzert diskutierten, schien die Szene nahe gegangen zu sein. „Gelacht, getanzt, gesungen, habe ich schon so oft bei deinen Konzerten. Geweint noch nie, aber am Samstag haben deine Tränen auch bei mir das Augenwasser ausgelöst. Es war soooo schön, deine Emotionen so nah zu spüren! DAS ging unter die Haut. Diesen Moment werde ich nie vergessen! Es zeigt einfach nur, wie sehr du deine Konzerte liebst, schätzt und wie dankbar du dafür bist“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und eine andere Anhängerin ergänzt: „Bin auch noch jetzt total in einer anderen Welt. Kitzbühel macht etwas Unbeschreibliches mit einem.“

++ Andreas Gabalier: Nix Rolex – die Uhr des Schlagerstars ist ein Schnäppchen ++

Mehr Nachricht:

Neben den Tränen ärgerte sich Gabalier aber auch noch über manche Debatte, die in den vergangenen Monaten geführt wurde. „Viele Diskussionen, die derzeit geführt werden, verstehe ich nicht mehr. Haben wir wirklich nichts Besseres zu tun, als Winnetou oder den Toast Hawaii zu verbieten? Früher sind wir im Winnetou-Kostüm voller Stolz in der Faschingszeit unterwegs gewesen. Heute stecken viele Eltern ihre Kinder in ein dunkles Zimmer und lassen sie ununterbrochen Computer-Spiele ballern. Ist das jetzt wirklich besser?“, fragte der Sänger laut der „Krone“.