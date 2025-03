Andrea Berg offen und ehrlich wie nie zuvor: „So oft betrogen und verletzt“

Es scheint, als wäre Schlager-Sängerin Andrea Berg jetzt auf ihrem Höhepunkt angekommen – mit 59 Jahren! In ihrer vergangenen Show am Samstag (15. März) in der Olympia-Halle in München glänzte das Schlager-Sternchen wieder mal von seiner besten Seite.

In ihren gewohnten Hammer-Outfits legte Andrea Berg über zwei Stunden lang eine Top-Performance hin, unter anderem mit Songs wie „Du hast mich tausendmal belogen“. Im „Bild“- Interview packt die Schlager-Ikone jetzt über ihre Vergangenheit aus – diese war geprägt von vielen Niederschlägen und vor allem: Herzschmerz. Doch genau das hat ihr den Erfolg eingefahren!

Andrea Berg gesteht: Früher war sie ihr „Gegner“

14 Nummer-eins-Alben – 16 Millionen verkaufte Tonträger. Trotz des Erfolgs knabberte Berg wohl lange an ihrem Selbst-Bild. „Früher war ich selbst mein ärgster Gegner, weil ich immer noch besser sein wollte“, gesteht sie im Interview. Doch heute ist alles anders.

„Ich habe mich verändert, bin entspannter, sage mir: Das Beste kommt jetzt. Ich genieße nur noch, habe Spaß.“ Eine Power-Frau, die sich den gesellschaftlichen Normen des Alters windet – auch mit fast 60 ist das Leben halt noch nicht vorbei! Ihr besonderer Leitfaden scheint die Liebe zu sein.

Sie verrät, wie wichtig es sei, an jedem Tag die Liebe zu leben – Berg selbst ist hoffnungslos romantisch, glaubt an die große Liebe. Und das, obwohl sie gerade in diesem Thema schon oft auf die Nase flog.

Andrea Berg ist dankbar für ihre Vergangenheit

Heute sieht das Schlager-Sternchen das aber mit Humor. „Berühmt geworden bin ich ja mit Liedern über Lügen und Betrügen – über meine Ex-Männer. Ich müsste sie eigentlich mal anrufen und sagen: Danke, dass ihr mich inspiriert habt zu meinen Liedern, weil ihr mich so oft betrogen und verletzt habt.“

Sicher ist: Ohne den Herzschmerz wären viele Berg-Songs nicht entstanden! Die 59-Jährige berichtet sogar, dass ihr Song „Ich werde lächeln, wenn du gehst“ auf vielen Scheidungspartys gespielt werde. Heute ist Andrea Berg aber „big in love“. Im Unternehmer Uli Ferber (65) fand sie ihre große Liebe.