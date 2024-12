Andrea Berg: „Wir alle leben in einer Zeit mit vielen Unsicherheiten und Ängsten“

Sie ist eine echte Legende und steht bald wieder in Oberhausen auf der Bühne: Andrea Berg. Im Interview spricht die Königin des Schlagers über ihr Konzert in der Ruhrgebietsmetropole und einen Stadtbummel vor dem Auftritt.

Am 9. März steht die Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen auf dem Tourplan. Was verbinden Sie mit Oberhausen?

Wir kommen schon seit vielen Jahren immer wieder sehr gerne hier her nach Oberhausen, die Atmosphäre ist immer klasse. Ein kleiner Stadtbummel vor dem Konzert gehört für mich zur Tournee einfach mit dazu. Ich hoffe, dass es auch dieses Mal zeitlich klappt, denn ich schaue mir gerne etwas von den Städten an, in denen wir zu Gast sind.

Ihr neues Studioalbum „Andrea Berg“ hat einmal mehr auf Anhieb Platz eins der Album-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz erobert. In Deutschland ist Ihnen das zum 14. Mal gelungen, so oft wie keiner anderen Künstlerin.

Ich bin wirklich aufrichtig dankbar für die überwältigenden und berührenden Reaktionen der Menschen auf mein neues Album. Es ist genau das drin, was ich bin und fühle – nicht mehr und nicht weniger. Die Geschichten aus dem Leben, was mich bewegt und was ich sagen möchte. Vor allem aber ganz viel Lebensfreude und viele Songs zum Tanzen. Das Album hat eine Leichtigkeit, ohne dabei oberflächlich zu sein. Denn ich glaube, dass es das ist, was wir jetzt gerade brauchen. Wir alle leben in einer Zeit mit vielen Unsicherheiten und Ängsten. Da ist es umso wichtiger, dass sich die Seele auch mal erholen und ausruhen kann.

Wie viel Selbstreflexion steckt in den zwölf neuen Titeln, die allesamt wieder aus Ihrer Feder stammen?

Es sind genau die Geschichten, die das Leben schreibt. Da ist zum einen die gute Freundin, die gerade den Rückenwind braucht, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Oder die Selbstreflexion im Song ´Irgendwann ist irgendwann zu spät´. Wie oft hören wir Menschen, die einem erzählen: ´Ach hätte ich das gewusst, dann hätte ich alles anders gemacht.´ Aber wir wissen es doch. Das Leben ist so kostbar, deshalb sollten wir keine Pläne aufschieben und auch die kleinen Momente bewusst und aufrichtig dankbar genießen.

Deshalb freue ich mich nun riesig darauf, das Album mit den Menschen zu teilen, im Februar und März wieder auf Tour zu gehen und mit meinen Fans das Leben zu feiern. Das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, dies den Menschen mit auf den Weg zu geben. Oder um es mit dem Text eines neuen Songs zu sagen: ´Gib mir deine Hand, wir stürzen uns rein ins Vergnügen. Lass uns was Neues ausprobiern, die Leichtigkeit des Lebens spürn!´