Andrea-Berg-Konzert in Köln: Es geschieht schon beim ersten Song

Die Königin des Schlagers kehrt zurück in die Domstadt. Am 8. März 2025 spielt Andrea Berg in Köln. Ein Konzert, auf das sich schon Tausende Fans freuen. Im Interview verrät die 58-Jährige, was ihre Fans erwartet und was sie an Köln so liebt.

Am 8. März steht die LANXESS arena in Köln auf dem Tourplan. Was verbinden Sie mit Köln?

Wir haben in Köln so viele unvergessliche Konzertabende gefeiert. Vom ersten Song weg sind die Fans hier mit einer unglaublichen Begeisterung dabei. Das ist wirklich pure Energie, die uns auf der Bühne entgegen schwappt. Es werden wieder viele Freunde und Bekannte in der Arena sein, ich freue mich schon jetzt riesig auf diesen ganz besonderen Abend.

++ Andrea Berg: „Wir alle leben in einer Zeit mit vielen Unsicherheiten und Ängsten“ ++

Wie gelingt es Ihnen, immer positiv durchs Leben zu gehen und Ihren Fans mit dieser Einstellung und Ihrer Musik so viel Halt zu geben?

Jeder von uns hat ja Momente, wo man sich denkt: ´Mist, was kann denn jetzt eigentlich noch Schlimmeres kommen.´ Aber in den Momenten dazwischen, wo es uns gut geht und uns die Sonne ins Gesicht lächelt, da sagen wir nicht: ´Danke, dass es mir heute gut geht.´ Glück ist nämlich immer schon dann, wenn kein Unglück ist. Das genieße ich einfach, versuche zu lachen, Freude zu haben und dies auch zu transportieren. Ich lasse mich nicht mehr von Kleinigkeiten ärgern, muss nichts mehr beweisen. Pflicht war gestern, jetzt ist Kür angesagt!

Sie haben verraten, dass der letzte Song des neuen Albums ebenfalls eine besondere Rolle für die Arena Tour spielt …

Flieg mit mir´ ist der Soundtrack für unsere Tour. Große Träume sind nicht länger Utopie, wir fühlen uns einen Abend wie Peter Pan und feiern den Augenblick. Gemeinsam steigen wir ein in unser großes Sternenschiff und ab geht die Post – wir sehen uns.