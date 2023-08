Oliver Pocher: Bittere Klatsche für seine Frau Amira

Die Zeiten, in denen Frauen sich hinter ihren erfolgreichen Männern verstecken müssen, sind zum Glück längst vorbei. Moderatorin Amira Pocher dient hier als das perfekte Beispiel. Kennengelernt haben Ehemann sowie Comedian Oliver Pocher und sie sich im Jahr 2016, mittlerweile ist das Paar verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. Neben gemeinsamen Projekten wie dem Podcast „Die Pochers hier!“ hat Amira ein zweites Zuhause vor der Kamera gefunden.

Ihr neustes Projekt ist die Moderation der VOX-Sendung „My Mom, Your Dad“, die am 15. August das erste Mal ausgestrahlt wurde. In der Kuppelshow suchen Kinder nach neuen Partnern für ihre Eltern und verfolgen deren Dating-Verhalten geheimerweise auf Schritt und Tritt. Eigentlich bietet das Konzept der Serie alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die Fernsehwelt. Bei diesen Neuigkeiten muss Amira nun aber ganz stark sein.

Amira Pocher braucht starke Nerven

Bereits das Prosieben-Format „Der Heiratsmarkt“ kam bei den Zuschauern nicht gut an. Hier wird nach dem gegenteiligen Prinzip verfahren, Eltern suchen nach potenziellen Beziehungspartnern für ihre Kinder. Aller Hoffnung zum Trotz entwickelt sich auch „My Mom, Your Dad“ nicht zum neuen Lieblingsformat der Zuschauer. Dem Onlinemagazin „DWDL“ zufolge schauten sich lediglich 180.000 Zuschauer im Alter von 14 und 49 Jahren die neue Dating-Sendung an. Mit einer Gesamt-Reichweite in Höhe von 500.000 kann auch Amira sicherlich nicht zufrieden sein.

Zuvor postete die 30-Jährige Fotos von den Dreharbeiten auf ihrem Instagram-Profil. Die Podcasterin teilte ihren 933.000 Followern mit: „Vielen Dank an den Sender und ITV Studios Germany für diese tolle Produktion, ich hatte wirklich noch nie so viel Spaß bei der Arbeit.“ Schade, dass sich der Spaß nicht in den Zuschauerzahlen widerspiegelt.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Wer sich selbst ein Bild von der neuen Sendung machen möchte, schaltet dienstags um 20:15 Uhr VOX ein. Die Folgen gibt es bei „RTL Plus“ stets eine Woche vorab.