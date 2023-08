Amira Pocher macht ehrliches Geständnis – „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“

Emotionale Worte von Amira Pocher! Die Moderatorin wendet sich nun aufgeregt an ihre Fans auf Instagram. Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher zeigt sich sonst immer ziemlich cool und gelassen. Doch bei diesem Thema kann sie einfach nicht anders.

Die zweifache Mutter steht regelmäßig für das Nachrichtenmagazin „Prominent!“ vor der Kamera. Doch nun konnte Amira Pocher einen neuen Job ergattern. Bei ihrem Stammsender Vox moderiert sie ab dem 15. August eine neue Dating-Show. Als sie die erste Folge vor der offiziellen Ausstrahlung sieht, kommen ihr die Tränen.

Amira Pocher platzt vor Stolz

Ehrliche Worte von Amira Pocher! Die Moderatorin zeigt sich vor ihren Fans völlig emotional, nachdem sie die erste Folge ihrer Dating-Show „My Mom, Your Dad“ gesehen hat. Gemeinsam mit ihrem Team fiebert sie vor dem Fernseher mit. Es ist eine reine Achterbahnfahrt, wie sie auf Instagram erzählt: „Was soll ich sagen? Ich habe gelacht, ich habe geweint.“

In der neuen Vox-Show geht es darum, dass die Kinder alleinerziehender Eltern versuchen wollen, ihre Mutter bzw. ihren Vater mit anderen zu verkuppeln. Die Moderatorin ist selbstverständlich vertraut mit dem Konzept. Doch eine Kleinigkeit hat sie dann doch überrascht.

Amira Pocher: „Damit hätte ich nicht gerechnet“

Es ist die erste Staffel der Vox-Sendung, die Amira Pocher moderiert. Dementsprechend unbekannt ist das Prinzip der Sendung. Wie die 30-Jährige nun offenbart, haben einige Menschen die Sendung zu Beginn anders verstanden.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auf Instagram sagt sie: „Man muss dazu sagen: Damit hätte ich nicht gerechnet, dass Leute wirklich glauben, dass es in der Sendung kleine Kinder gibt. Dass der Gedanke aufkommen könnte und dass man annimmt, dass da kleine Kinder in dem TV-Format ihre Eltern verkuppeln. Nein! Diese Kinder sind erwachsen und ich glaube, ein Sohn ist so alt wie ich. Macht euch bitte keine Sorgen, ich weiß, was ich tue.“

Vox zeigt „My Mom, Your Dad“ ab dem 15. August um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die erste Folge kann vorab schon in der Mediathek bei RTL+ gestreamt werden.